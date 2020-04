Yes! De rotatiemotor keert terug bij Mazda

Goed nieuws: de rotatiemotor keert terug! We weten alleen nog niet precies hoe.

Nog niet zo heel erg lang geleden had elk merk zijn eigen type motor. Of in elk geval een motortype waar ze het liefst mee werkten.

Eigen motortype

Audi en Volvo hadden de vijfcilinder, BMW natuurlijk de zes-in-lijn, Saab een turbo viercilinder en Ferrari de V12. Natuurlijk waren er uitzonderingen, maar het waren de motoren waarmee ze naam en faam hebben gemaakt. Voor Mazda geldt dat ook. De Japanners hebben een arsenaal aan bijzondere motortypes gebouwd, maar ‘hun’ motortype is natuurlijk de rotatiemotor.

Mazda RX-7 (SA) ’78

Wankelmotor

De rotatiemotor wordt ook wel de wankelmotor genoemd, naar de bedenker Felix Wankel. Waar een conventionele motor zuigers in cilinders heeft die op en neer bewegen, heeft de rotatiemotor een schijf die draait. Mazda stuurt ons een persbericht met alle hoogtepunten van het merk met dit type motor. Daar gaan we ongetwijfeld nog eens dieper op in, maar het belangrijkste zinnetje is de volgende:

Rotatiemotor maakt comeback op volledig elektrische Mazda’s Mazda Nederland

Mazda Savanna RX-7 Turbo (SA) ’83

Bijzonder

Dus de rotatiemotor keert terug! Nu is het bericht van Mazda een beetje een bijzonder statement. Als je verbrandingsmotor (wat de rotatiemotor gewoon is) toepast op een ‘volledig’ elektrische Mazda, dan is er sprake van een hybride, geen volledig elektrische auto. Maar hey, dat is muggenziften.

Mazda RX-7 (EU-spec, FC3S) ’85

Hybride

Op zich is de combinatie van een elektrische motor met een rotatiemotor niet heel erg vreemd. Een wankelmotor is zeer compact, licht en in staat veel vermogen te leveren. De elektromotor is dus erg complementair. Deze is zwaarder (met name door de nodige accu’s) en levert voornamelijk heel veel koppel bij lage toeren, iets dat een wankelmotor minder goed kan.

Mazda Savanna RX-7 Efini (JDM-spec, FC3S) ’90

Complementair

Maar waarbij een elektromotor op hogere toeren juist het vermogen afneemt, neemt het bij een rotatiemotor juist weer toe. Kortom, die twee vullen elkaar goed aan. Dat vond bijvoorbeeld Audi ook, want de Audi A1 e-tron Concept was elektrisch, maar had een rotatiemotor als range-extender.

Mazda RX-7 (EU-Spec, FD3S) ’92

Geruchten

Mazda is ons al heel erg lang aan het lijntje aan het houden, eigenlijk. De RX-8 productie werd gestaakt in 2012, daarmee was de rotatiemotor ook ten dode opgeschreven. Sindsdien heeft Mazda enkele concepts getoond en gonst het van de geruchten. Naast de genoemde voordelen had de rotatiemotor een paar grote nadelen, zoals een hoog olie- en benzineverbruik.