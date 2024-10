Sbinalla: Binotto onthult of Verstappen of toch Norris de beste is

Voormalig Ferrari en toekomstig Audi teambaas Mattia Binotto doet uit de doeken wie de beste is, Verstappen of Norris.

Tot ons aller vreugde komt Mattia Binotto binnenkort weer terug in de sport als teambaas. De techneut zwaaide even de scepter bij Ferrari. Maar zoals alle teambazen die niet de titel winnen bij team rood, moest hij uiteindelijk het veld ruimen. Zijn vervanger is Frederic Vasseur die, als Hamilton en Leclerc volgend jaar in een perenkist zitten, ook zal moeten vrezen voor zijn zitje.

Net voetbal

Gelukkig is de F1 tegenwoordig bijna hetzelfde als het voebelen. Topcoaches die daar ontslagen worden krijgen ook altijd weer een andere club. En zo mag Binotto het project van Audi gaan leiden. Op papier klopt het allemaal. Zwitsers team, in Zwitsersland geboren teambaas met ervaring, grote fabrikant erachter. In theorie zou het moeten werken. Toch heb je op een of andere manier het gevoel dat het een hopeloze flop wordt #famouslastwords.

Max de beste

Tot het zo ver is, kan Mattia nog even commentaar leveren vanaf de zijlijn, samen met zijn maat en mede-Italiaan Günther Steiner. Dat doet Mattia onder andere in de Corriere della Sera. Mattia zegt daar dat onze held Max Verstappen DE BESTE is en kampioen gaat worden. Juist nu de auto matig is, laat Verstappen nog meer zien dat hij extreem goed is, aldus Binotto.

McLaren kampioen constructeurs

McLaren wordt volgens Sbinalla wel kampioen bij de constructeurs. Aan team papaya zie je dat de reglementen om de teams dichter bij elkaar te brengen qua prestaties werken, aldus Binotto. Red Bull daarentegen is volgens de beste man op zijn retour. Succes komt volgens hem in cycli en Bulli lijkt aan het einde van zo’n cyclus te zitten.

Hamilton niet naar Ferrari gehaald

Opvallend is dat Mattia ook nog een scherpe mening heeft over de komst van Hamilton naar Ferrari. Hij zegt dat hij als teambaas die move niet gemaakt had. Maar dat hij het wel een goede zet vindt van Hamilton zelf. Echter voor Binotto geldt Leclerc als het grote talent van Ferrari. En hij vindt dat de focus van het team er dan ook op zou moeten liggen om hem kampioen te maken. Waarvan akte.