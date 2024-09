BMW stopt productie in grootste Duitse fabriek

Gelukkig voor ons BMW minnende autobloggers, is het geen definitieve zaak.

Op de redactie zijn we net als alle andere autoliefhebbers. Dat wil zeggen dat we eigenlijk een Alfa Romeo willen, maar uiteindelijk allemaal een BMW kopen. De BMW-dichtheid op de parkeerplaats bereikt regelmatig genante proporties. En dit terwijl we niet eens betaald worden of op vakantie gestuurd door de importeur om positief te zijn over het merk.

Het is dan ook slecht nieuws om te horen dat onze favoriete gebakjes even niet meer gemaakt worden. Gelukkig is het een tijdelijke aangelenheid. BMW heeft een probleempje met de remmen van gemaakte auto’s. Het heeft te maken met onderdelen die door toeleverancier Continental gemaakt zijn. Dit issue plaagt 1,5 miljoen auto’s, waaronder 320.000 units die nog niet uitgeleverd zijn.

BMW heeft om een en ander in goede banen te leiden de fabriek vanaf donderdag jongstleden stopgezet. Ten vroegste komende donderdag gaat de fabriek weer van start. Het is wel een dingetje, want de fabriek in Dingolfing is de grootste van BMW in Europa en vierde grootste wereldwijd. Twee fabrieken in China en de fabriek in Spartanburg bouwen nóg meer dikke BMW’s.

Aan de andere kant is het ook weer niet onverdeeld slecht nieuws. In de fabriek worden namelijk niet de mooiste Bimma’s gebouwd. Van de band lopen onder andere de nieuwe 5-Serie, de M5, de 4-Serie, M4, de Siebener, de iX en de 8-Serie. Behalve de 8-Serie (die helaas niet meer zonder M pakket wordt aangeboden), geen hele fraaie auto’s dus. Maar goed, voorlopig is het aanbod van dikke Bimma’s dus even iets minder. Waarvan akte.