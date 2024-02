Mooiere BMW 5 Serie is ideaal voor ons Nederlanders

Deze mooiere BMW 5 Serie is perfect voor die typisch Hollandse gezinnen. Trekhaak erop, Tabbert erachter en gaaaaaan!

De BMW 5 Serie van de G60-generatie is nu al een tijdje op de markt. Dat betekent dat we nu reikhalzend kunnen uitkijken naar alle diverse smaakjes, uitvoeringen en bijzondere sportieve modellen die BMW ons gaat voorschotelen.

En alles bij elkaar gecombineerd kom je uit op de BMW M5 Touring, die al officieel bevestigd is. Maar ja, een biturbo V8 – ook met elektrische ondersteuning – is voor Nederland niet heel erg relevant.

Maar de uitvoering die je op de afbeeldingen ziet is wél heel erg relevant voor ons Hollanders. Het is namelijk een langere BMW 5 Serie, de ‘L’. Als we zo naar de afbeeldingen kijken, lijkt het ook de (nog) mooiere BMW 5 Serie te zijn.

Lange deuren

Uiteraard is smaak heel erg subjectief. De BMW 5 Serie moet je in het echt zien om te kunnen waarderen. Zeker in het Tansanitblau is het fraaie verschijning. Zeker als je ‘m zonder het M-pakket bestelt (dan is het design iets minder druk). Lat but not least: doe er een setje aftermarket wielen onder, dat ziet er minder aftermarket uit.

Wat de BMW i5 L heel erg goed voor elkaar krijgt, is verbergen dat het een langere variant is. In de meeste gevallen zijn de deuren een stuk langer van een grot limo en dat is het dan. Wellicht komt het door de grotere overhangen dan voorheen, maar ergens lijkt het totaal iets beter in balans te zijn. Collega @jaapiyo heeft hier een uitstekend neusje voor, dus let vooral op zijn bijdrage in de commentsectie.

Maar het gaat niet alleen om het design, maar om de toegenomen ruimte achterin. Ondanks dat wij Nederlanders het langste volk van deze wereld zijn, gaat deze uitvoering aan onze neus voorbij. De auto is bedoeld voor een volk dat relatief klein van stuk is, namelijk de Chinese. Daar kun je van veel auto’s een langere variant krijgen. Hopelijk dat een fabrikant een keer het licht ziet en deze gaat aanbieden in Europa.

Interieur mooiere BMW 5 Serie

Het interieur ziet er keurig uit, uiteraard. Alle toegenomen ruimte, komt ten goede aan de passagiers achterin. Als we de persplaten eens goed bekijken zien we een wel heel erg bijzondere optie: dat mega-grote scherm uit de BMW 7 Serie (Theatre Screen) is nu ook te verkrijgen op de 5 Serie L! Ook lekker is dat je nu achterin je smartphone draadloos kon laden. In Nederland kan dat alleen voorin.

Er zijn een beperkt aantal varianten verkrijgbaar van deze mooiere BMW 5 Serie. Er is een 525Li (190 pk) en een 530Li (258 pk) op benzine. Ga je voor elektrisch, dan zijn er ook twee opties. Het begint met de i5 eDrive35L met 286 pk. Het topmodel is de i5 M60 met 601 pk. Qua looks kun je kiezen uit twee richtingen: de dynamische M Sport. Maar ze hebben speciaal voor China ook de Luxury Line weer in het leven geroepen.