Oranje Koenigsegg CCXR zet Knokke op stelten

De Spot van de Week komt deze keer uit Knokke, waar het vorig weekend een aardig gekkenhuis was.

Het is ongelofelijk. Het is al jaren geleden dat we een ‘wilde’ spot van een Koenigsegg CCXR hebben gezien en nu worden er drie in een maand tijd gespot. Allemaal in de Benelux. Toch bijzonder voor een auto waar er maar een stuk of 11 van gebouwd zijn.

Na een zwart exemplaar in Maastricht en een ander zwart exemplaar in Lanaken werd nu een oranje exemplaar gespot in Knokke. Dit gebeurde vorige week tijdens de Zoute Grand Prix. Tijdens dit weekend struikel je in de Belgische kustplaats over de supercars, maar deze Koenigsegg stal toch echt de show.

Hoe je de Koenigsegg CCXR precies moet plaatsen hebben we vorige maand al behandeld, maar we zullen nog even kort een samenvatting geven. De CCXR is gebaseerd op de CCX, Koenigsegg’s eerste model met een eigen V8. In tegenstelling tot de CCX lust de CCXR ook ethanol, waarmee je een vermogen hebt van maar liefst 1.037 pk.

Ondanks het feit dat er het afgelopen weekend een Valkyrie, meerdere F40’s en een Chiron Supersport te spotten waren, was het toch de Koenigsegg die de spotters helemaal gek maakte. Niet verwonderlijk natuurlijk, want wanneer zou je nou een Koenigsegg op straat? Behalve dan die andere twee exemplaren die recent gespot zijn…

Er staat ook geen enkele CCX of CCXR op Nederlands dan wel Belgisch kenteken. Dit oranje exemplaar staat nog op Zweeds kenteken en is momenteel in handen van het Duitse Esser Automotive. Dat is ook het aangewezen adres als je als Nederlander een Koenigsegg wil bestellen.

Spotter @justawheelchairguy zal in ieder geval flink in zijn nopjes zijn met deze spot, want hij is groot Koenigsegg-fan. En bij deze heeft hij ook de Autoblog Spot van de Week te pakken.

