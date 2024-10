Waanzinnig zeldzame P1 GT te koop

Slechts vier exemplaren zijn er van de McLaren P1 GT door Lanzante gemaakt.

Een McLaren P1 is van zichzelf natuurlijk al enorm bijzonder. Samen met de LaFerrari en de Porsche 918 Spyder vormden deze auto’s het hyper trio. De P1 heeft inmiddels een opvolger in vorm van de W1, net als dat de LaFerrari een opvolger heeft gekregen met de F80.

Hoewel McLaren de P1 ook als GTR heeft geleverd waren er nog autobedrijven die er een eigen sausje van maakten. Lanzante bijvoorbeeld, met deze enorm exclusieve P1 GT. Het long tail recept, dat McLaren toepaste op onder andere de 675 LT en de 600 LT, werd toegepast op de P1. Lezante had de F1 long tail als inspiratie voor dit model.

Een enorm complex project, om van de McLaren P1 een long tail te maken. Uiteindelijk heeft Lanzante vier exemplaren van de McLaren P1 GT gemaakt. Eentje staat er nu te koop in het Verenigd Koninkrijk, daarover bericht Pistonheads.

Het verlengen van de kont geeft een unieke look aan de P1. Of de hypercar er ook van opgeknapt is, dat laat ik even in het midden. Feit is dat het de meest bijzondere variant is, nog bijzonderder dan bijvoorbeeld een P1 GTR.

Naast werkzaamheden aan de kont en de nieuwe diffuser heeft de McLaren P1 GTR een splitter, canards, zijskirts en een dakluchthapper. De hybride V8 met twee turbo’s heeft eveneens een upgrade gekregen en levert nu een systeemvermogen van maar liefst 1.000 pk. Op de achterwielen.

Dit specifieke exemplaar was de allereerste die Lezante bouwde en werd gebruikt als demo voor het Goodwood Festival of Speed in 2018. Hoewel de adverterende partij niet wil zeggen wat de vraagprijs is van deze McLaren P1 GT moet je toch denken aan minimaal 2,5 miljoen euro. Als het niet meer is.