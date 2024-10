Tesla belooft snel nieuwe goedkopere modellen

Tesla kan spreekt officieel over de komst van nieuwe goedkopere modellen.

De eerste twee kwartalen van Tesla voor dit jaar waren niet zo nice als het bedrijf waarschijnlijk zelf gehoopt had. Gelukkig voor de Amerikaanse autogigant klimt het merk uit het dal met de resultaten over het derde kwartaal van 2024.

Auto’s

Tesla produceerde 469.796 auto’s in het derde kwartaal van 2024. Het merk leverde 462.890 auto’s af. Ter vergelijking: in het vorige kwartaal leverde Tesla 444.000 auto’s af en in het eerste kwartaal was dit nog 387.000 auto’s. Een mooi plusje dus.

Daardoor verwacht Tesla in 2024 meer auto’s te verkopen dan in 2023. Dat is opvallend, want veel automerken hebben het moeilijk dit jaar. Er is wereldwijd een terugnemende vraag naar elektrische auto’s. Bovendien is de concurrentie uit China enorm toegenomen.

Pegels

In vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2023 wist Tesla 17 procent meer winst te behalen. De winst kwam uit op 2,2 miljard dollar. De centen verdienen ze niet alleen met auto’s, maar ook met diensten, opslagsystemen voor elektriciteit en het verkopen van Co2-credits aan andere bedrijven. De omzet kwam uit op 25,2 miljard dollar. Een stijging van 8 procent.

Tesla goedkopere modellen

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers blikt het merk ook vooruit. Interessant zijn de plannen om in de eerste helft van 2025 meer goedkopere nieuwe modellen uit te gaan brengen. Deze staan op een volgende generatie platform, aldus Tesla.

Daarnaast gebruiken deze nieuwe modellen aspecten van de huidige platforms zodat ze gebouwd kunnen worden op dezelfde productielijnen als de huidige line-up.

De huidige line-up, bestaande uit de Model 3 tot en met de X voelt niet meer fris aan. Er staat volgend jaar een facelift van de Model Y op de planning, maar er is meer nodig om Tesla weer fris en fruitig te maken. Zo’n goedkoper nieuw model kan daardoor zeker interessant zijn.