Parijs komt met anti-supercar maatregel

Ook Golfjes met een dikke knalpijp zijn de sjaak.

In het huidige tijdperk van turbo’s en benzinepartikels klinkt zelfs een Ferrari 488 Pista als een tamme vogel. Er zijn -gelukkig- nog uitzonderingen. Een Jaguar F-Type met V8 knettert nog steeds heerlijk en ook een Lamborghini Aventador kan af-fabriek al voor pijnlijke oren zorgen.

Het geluid van die zes, acht of twaalfcilinders vinden wij fijn. Overheden zijn er wat minder op gesteld. Vooral als ze onnodig veel geluid maken en met dit laatste hebben ze een punt. Voor inwoners van een stad kan het behoorlijk vervelend zijn als iemand vol optrekt in de bebouwde kom of het gaspedaal in z’n neutral intrapt om het uitlaatgeluid te laten oren.

De Franse hoofdstad Parijs krijgt wat dat betreft een maatregel des doods. Misschien dat ze daar in Londen nog wat van kunnen leren. In onder andere de wijk Villeneuve-le-Roi test de gemeente een speciale rader die geluid waarneemt. Als een auto te loud voorbij de radar raast, dan registreert een camera het kenteken en kan de eigenaar een boete verwachten. Dit laatste is nog toekomstmuziek, het uitdelen van boetes is voorlopig nog niet aan de orde in verband met het testprogramma.

Er zijn vier aparte microfoons die geluid opnemen. Het systeem is gekoppeld aan CCTV waarop beelden worden gemaakt. De gemeente test de komende twee jaar 40 van dit soort apparaten in de stad. Als de proef succesvol wordt bevonden is de kans groot dat het systeem op grootschalig niveau uitgerold gaat worden in de Franse hoofdstad. En dan is er ook een kans dat de stad daadwerkelijk boetes gaat uitdelen. (via Reuters)

Foto: brute combo in Parijs via @sd1 op Autojunk