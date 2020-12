Unieke occasion in Nederland: de snelste pickup ooit - Autoblog.nl

Iedereen het snot voor de ogen wegrijden in een onopvallende, hoekige pickup? De GMC Syclone doet dat en er staat eentje als occasion te koop in Nederland!

Vier jaar geleden kwam de lijst met de snelste pickups op Autoblog, gemeten met sprinttijd. Met namen als de Shelby F-150, Dodge RAM SRT-10 en zelfs de BMW M3 pickup zou je verwachten dat de winnaar vrij voorspelbaar een kneiterdikke Amerikaan met V8 (of dus V10) is. Het antwoord is deels juist. Het is wél een Amerikaan, maar geen dikke motor die de auto alleen van 0 naar 100 en dan in de vangrail lanceert. Bovendien is het de kleinste en waarschijnlijk meest anonieme auto uit de lijst. We hebben het natuurlijk over de GMC Syclone.

Nog steeds koning

Eerst even dit. Je zou zeggen dat een auto uit 1991 onmogelijk nog steeds de snelste kan zijn. Kijk maar naar de feiten: heden ten dage zijn er genoeg snelle pickups. De RAM 1500 TRX bijvoorbeeld. Meer dan 700 pk uit een 6.2 HEMI V8 met supercharger, die moet toch korte metten maken met een hoekige boerderijtruck uit 1991? Mispoes. Met 4,5 seconden zit de RAM TRX onder de 4,3 seconden waarin de Syclone naar 100 schiet. En niet alleen pickups die 30 jaar nieuwer zijn, ook bijna elke sportwagen uit die tijd had moeite met de Syclone bijhouden op korte sprints. Hoe de auto tot stand kwam lees je in de special van de Syclone, maar op sprinttijd en waarschijnlijk een boel andere prestaties is deze anonieme pickup 30 jaar na dato nog steeds de snelste truck ter wereld.

Hoe kan dat? In plaats van no replacement for displacement werd de waarde van turboladers en kleinere motoren ingezien. De Syclone heeft een relatief compacte 4.3 liter V6 met een dikke turbo. De auto kwam uit de categorie ‘kleine pickups’ en was dus licht voor zijn doen. Ten slotte was de Syclone uitgerust met vierwielaandrijving. De combinatie van dit alles levert een briljante sleeper op.

Niet leverbaar

Leuk, maar wij Nederlanders hebben hier weinig aan. De auto bleef in de VS. Wij moesten niks hebben van Amerikaanse pickups en via officiële kanalen is dat nog steeds het geval. Toch heeft iemand recent het lef gehad om er eentje naar ons land te halen. Yup, je kunt nu gewoon op Marktplaats als occasion een GMC Syclone kopen. De auto is hier gekomen door import uiteraard, maar dat is allemaal al geregeld. Je hoeft hem enkel te kopen.

(In)compleet

Qua uitrusting is het allemaal niks, naar verwachting. En het is leuk dat een hoekige, ouderwetse pickup zo snel is, maar dat maakt het nog steeds een hoekige, ouderwetse pickup. Het is eentje voor de fijnproever, dus. De motor is nog wel wat het altijd al was en met 281 geclaimde pk’s (wat er veel meer waren in de praktijk, 330 komt al meer in de buurt) zal de Syclone nog steeds zo snel als ooit naar de 100 schieten. De staat van de auto is prima en dat mag ook wel: de kilometerstand is netjes. De advertentie zegt 35.840 zoals in het tellerblok staat, maar wij denken dat dit mijlen zijn. Een omgerekende 57.679 is nog steeds niet verkeerd. Bovendien komt de auto uit een flinke restauratie waarbij een hele waslijst aan onderdelen is vervangen. Enige nadeel: dat ging ten koste van de kleine velgen van de Syclone. Er liggen nu nogal niet-sleeperige 18 inch sportvelgen onder.

Bedrijfswagen

Wel een bijkomend voordeel: je mag hem rijden op grijs kenteken! Omdat de auto aan de eisen van een bedrijfswagen voldoet, kun je hem gewoon met die fiscale voordelen bezitten. Daarmee is het ook nog eens één van de snelste auto’s in Nederland op grijs kenteken. Nogmaals, de auto komt uit 1991.

Vanwege de status van de auto en de grondige vervangingen moet je niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. De verkoper wil 34.950 euro voor de GMC Syclone occasion en onderbieden heeft geen zin. Goedkoop is duurkoop, dus wil je gewoon een goede koop. Dat kan op de Marktplaats advertentie van de Syclone.

Met dank aan Koos voor de tip!