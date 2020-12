Japan hakt knoop door: verbrandingsmotor is in 2035 exit - Autoblog.nl

Japan speelde al eerder met het idee, maar nu is het definitief; rond 2035 moet het onmogelijk zijn om een auto met alleen een verbrandingsmotor te kunnen kopen.

De duistere toekomst waarin we geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer kunnen kopen, komt steeds dichterbij. Enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zweden, hebben concrete plannen om binnen tien jaar te kappen met de ICE. Japan heeft nu ook aangekondigd met de verbrandingsmotor te stoppen; volgens Automotive News Europe moet het per 2035 klaar zijn met de benzine- en dieselpret.

Al is er wel een kleine ‘maar’. Hybrides zijn namelijk nog wel toegestaan. Het is onduidelijk hoe streng Japan hierin is, een mild-hybrid is immers ook een hybride. Naast hybrides, wil Japan dat alleen volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s te koop zijn. Het plan leunt sterk op BEV’s, de overheid wil de accukosten daarom drastisch verminderen. Over tien jaar tijd moet de prijs voor accu’s gehalveerd zijn, naar 78,85 euro per kilowattuur. De waterstofconsumptie moet dan ook stijgen naar drie miljoen ton per jaar, in 2050 moet dat twintig miljoen ton zijn. Ter vergelijking; in 2017 werd er ‘slechts’ tweehonderd ton gebruikt.

De ban op de verbrandingsmotor is onderdeel van een groter plan waarmee Japan binnen veertig jaar CO2-neutraal wil zijn. Daarvoor gaat de Japanse overheid belastingvoordelen en subsidies in het leven roepen. De Japanse regering hintte al eerder naar dit verbrandingsmotorverbod. Overigens is niet iedereen blij met dit overheidsplan. Eerder zei Toyota-baas Akio Toyoda dat elektrische auto’s overhyped zijn en dat er ontzettend veel CO2-uitstoot nodig is om de energie voor elektrische auto’s op te kunnen wekken. Geen fijn kerstnieuws dus, voor Toyoda.