“McLaren dumpt Renault, kiest tóch weer voor Mercedes”

Spannend!

Het huidige silly season is nog niet zo bijzonder geweest. Hoewel er nog onduidelijkheid is wie waar gaat rijden binnen de Red Bull-familie en ook de andere stoelen nog niet zijn opgevuld, lijkt het allemaal zo spannend niet te worden. Gelukkig zijn er nog teams om voor de nodige opschudding te zorgen. Als we de geruchten moeten geloven, dan staat er een grote verandering om de hoek.

Volgens ingewijden maakt het Formule 1-team van McLaren zich op om Renault, waarvan het motoren koopt, te dumpen. De equipe uit Woking heeft destijds de Franse fabrikant in de arm genomen omdat het Honda niet meer kon verdragen, maar nu lijkt het ook niet tevreden meer te zijn met Renault. Daarbij kwam dat Renault het enige team was dat überhaupt op stond voor een dergelijke samenwerking.

Inmiddels lijkt Mercedes ook zijn mening te hebben bijgesteld, zo schrijft de welingelichte Joe Saward voor Motorsport Week. Onder de nieuwe teammanager Andreas Seidl, die Porsche zijn overwinningen op Le Mans heeft bezorgd, moeten allerlei positieve veranderingen tot stand komen en een daarvan is het binnenhalen van een nieuwe motorleverancier. Als het gerucht blijkt te kloppen, dan zijn er straks vier teams die krachtbronnen van de constructeur gebruiken.

Als McLaren inderdaad met Mercedes in zee gaat, dan blaast het nieuw leven in een samenwerking die eerder jaren heeft geduurd. Samen hebben de merken talloze successen behaald, waaronder meerdere kampioenschappen en ettelijke overwinningen. McLaren schijnt te hopen dat de komst van Mercedes nieuw succes kan brengen, waarmee het vervolgens een nieuwe sponsor kan aantrekken.