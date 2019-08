Is Private Lease voor de motorfiets interessant?

BMW denkt namelijk van wel.

Sinds Autoblog is voorzien van een compleet nieuwe hoofdredacteur, zul je ze vaker zijn tegengekomen: motorfietsen. Jazeker, @michaelras is een ultieme petrolhead. Zowel auto’s als motoren worden zeer gewaardeerd. Een heel vreemde combinatie is het natuurlijk niet, beide zijn voertuigen die naast een vervoersfunctie ook een emotioneel aspect hebben.

We hebben nog geen websites gevonden waar er uitvoerig wordt gesproken over het installeren van magnetrons, leveren van keukens en het verplaatsen van koelkasten. Daarbij zijn er ook merken die zowel auto’s als motoren verkopen. Denk aan Honda, Suzuki en natuurlijk BMW. Onder de noemer BMW Motorrad verkopen de Duitsers allerlei soorten motorfietsen. We zeggen bewust ‘verkopen’, want juist daar biedt BMW iets unieks aan.

BMW Motorrad is namelijk de eerste die een Private Lease constructie aanbiedt voor de motorfiets. Het principe is heel erg simpel. Je gaat naar de BMW Motorrad dealer, kiest je motorfiets uit en sluit een Private Lease contract af. Voor dat je denkt dat het heel erg prijzig is, je rijdt al een BMW motorfiets voor slechts 149 per maand.

Klinkt allemaal erg aantrekkelijk, maar wat krijg je voor dt geld? Natuurlijk niet zo’n supersnelle BMW S1000RR. De prijs geldt voor de BMW G 310 R (afbeelding onder). Voor wie niet helemaal niet thuis is in de wereld van BMW motorfietsen, dat is de instapper van de BMW motorfiets reeks. In tegenstelling tot de 1 Serie heb je de aandrijving op de achterwielen.

De G 310 R ontbeert wel twee zeer kenmerkende BMW elementen. Zo is de motorfiets voorzien van een ketting, in plaats van een duurdere cardanas. En in het frame huist een stampende eencilinder in plaats van de voor BMW typerende boxermotor. Aan de andere kant, dankzij het lage gewicht en de 34 aanwezige paardenkrachten is het een uitstekende en beginnersfiets.

Het is mogelijk om diverse BMW motorfietsen te rijden middels Private Lease. Het loopt door tot de F 850 GS (afbeelding onder). Deze allrounder kun je rijden vanaf 299 euro per maand. De F 850 GS heeft, zoals de naam al een beetje weggeeft, een 850 cc metende motor (853 om precies te zijn). Deze levert 95 pk, ongeveer net zoveel als een gemiddelde Polo of Corsa onder de kap heeft.

Met deze motorfiets heb je niet alleen een grotere prestatiepotentieel tot je beschikking, ook is de F850 GS een stukje luxer uiterst met navigatie en telefoonfunctie. In alle gevallen geldt dat het maximale kilometrage 5.000 km per jaar bedraagt en de looptijd 24 maanden. Onderhoud is uiteraard inbegrepen. Aan het einde van de looptijd lever je de motorfiets weer in.

Dan rest nu de vraag aan u, trouwe lezer. Voor wie nog niet een motorfiets heeft, zou je middels deze constructie nu wél een motorfiets overwegen? Of is het juist iets voor de mensen die al motor rijden? Laat het antwoord weten, in de comments.