BMW X1 en X2 als 220 pk sterke plug-in hybride

En 385 Nm koppel. Maar dat is niet het belangrijkste.





Nog meer hybride nieuws vanuit Brussel. Op het Autosalon in de Belgische hoofdstad heeft BMW een nieuwe variant gepresenteerd van de X1 en X2. Het gaat hier om de xDrive25e.

Dit is een plug-in hybride aandrijflijn. Aan de ene kant zorgt een 1.5 liter driecilinder turbo benzinemotor voor de kracht, bijgestaan door een elektromotor. Verder is er een lithium-ion accu van 10 kWh aan boord voor de elektrische kilometers. De X1 en X2 xDrive25e kunnen tussen de 54 en 57 kilometer volledig elektrisch rijden.

De driepitter is verantwoordelijk voor 125 pk, 220 Nm koppel en drijft de voorwielen aan. De elektromotor levert 95 pk, 165 Nm koppel en drijft de achterwielen aan. Het systeemvermogen bedraagt 220 pk en 385 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een 6-traps Steptronic automaat.

De X1 xDrive25e accelereert in 6,9 seconden naar 100 km/u. De X2 is een tiende sneller in deze sprint. De topsnelheid van de X1 bedraagt slechts 193 km/u, de X2 loopt 195 km/u. In de volledige elektrische modus bedraagt de top 135 km/u. Met de X1 xDrive25e mag je maximaal 750 kg trekken.

Een lege batterij heeft ongeveer vijf uur nodig om volledig op te laden. Het duurt 3,8 uur om de accu tot 80 procent te laden. Met een BMW i Wallbox heb je 3,2 uur nodig om van 0 tot 100 procent laden.

Prijzen en beschikbaarheid van de nieuwe BMW’s is op dit moment nog niet bekend. Beide modellen beleven hun werelddebuut op het Autosalon in Brussel.