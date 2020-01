Dit zijn de Renault Clio & Captur E-TECH

Beide modellen komen er nu ook als (plug-in) hybride.





Aangezien autofabrikanten de modellen steeds meer gaan elektrificeren, gaan we ook meer zien dat modellen zowel als reguliere varient, als (deels) elektrisch worden aangeboden. Renault doet dat in dit geval met de nieuwe Clio en de Captur.

In Brussel staat de Franse autobouwer met de Clio & Captur als E-TECH variant. De reeds bestaande verbrandingsmotoren van het merk zijn gekoppeld aan een elektrische aandrijflijn. Renault zegt deze aandrijflijn vanaf de grond te hebben opgebouwd.

Je kunt in elk geval indruk maken op verjaardagen, want Renault zegt de kennis voor deze aandrijflijn te hebben opgedaan met de ervaring vanuit de Formule 1. Krijgt de Captur tóch nog een stoer tintje.

De Captur en Clio E-TECH starten altijd volledig elektrisch. In het geval van de Clio is het zo dat de auto tot 80 procent van de rijtijd volledig elektrisch zal kunnen rijden. Het grote verschil is dat de Captur een stekker heeft en de Clio niet. De Clio hybride levert een systeemvermogen van 140 pk, de Captur plug-in hybride 160 pk. De actieradius bedraagt 50 kilometer, met een elektrische topsnelheid van 135 km/u.

Deze twee modellen zijn pas het begin van een nieuw offensief van Renault. Tot 2022 willen de Fransen 8 volledig elektrische modellen ontwikkelen en 12 hybride en plug-in hybride modellen uitbrengen. Zowel de Clio als de Captur als E-TECH staan aankomende zomer bij de dealer. De prijzen worden pas in een later stadium bekendgemaakt.