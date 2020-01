Nieuwe Opel Insignia GSi levert in op vermogen

De benzinevariant is minder krachtig geworden.





Opel heeft de Insignia GSi in het nieuw gestoken. Het topmodel beleeft zijn debuut op het Autosalon in Brussel. In vergelijking met het benzinemodel uit 2017 zijn er de nodige veranderingen.

In 2017 was de GSi er met een 260 pk sterke 2.0-liter turbo benzinemotor en een 210 pk sterke 2.0-liter biturbo diesel. Minder dan een jaar later verdween de benzinevariant. Vanwege de WLTP-overgang had de oude benzinemotor geen bestaansrecht meer.

Nu is de Insignia GSi terug. Met nieuwe techniek en een nieuw uiterlijk. Het goede nieuws is dat de GSi er weer met een benzinemotor is te krijgen. Het slechte nieuws is dat het blok minder vermogen levert in vergelijking met de oude motor. De nieuwe 2.0-liter turbobenzinemotor levert 230 pk en 350 Nm koppel. Daarmee levert het blok 30 pk in. De auto komt standaard met een 9-traps automaat en vierwielaandrijving. Dieselen in GSi-vorm lijkt straks verleden tijd. De nieuwe Insignia heeft wel een dieselvariant (1.5, 122 pk/300 Nm), maar deze staat los van het GSi-label.

Ondanks het feit dat we het hier over een performance versie hebben, heeft Opel in het persbericht niet duidelijk gemaakt wat de sprinttijd of topsnelheid is van de nieuwe Insignia GSi. Prijzen en beschikbaarheid zijn op dit moment nog niet bekend.