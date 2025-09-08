De vraag der vragen. Is de BMW M2 Competition op Marktplaats een beetje in prijs gezakt?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Nee, helemaal niet. Integendeel. Dat is vooral leuk voor mij, want ik heb er twee jaar geleden eentje gekocht. Misschien is het weer eens tijd dat ik een update tik over de auto, wat jullie?

Als je de prijzen op Marktplaats analyseert zijn de M2 Competitions niet goedkoper geworden, maar gelijk gebleven of zelfs een beetje gestegen als je naar de kilometers kijkt ten opzichte van twee jaar geleden. Goed nieuws voor mij, zoals Marco B0rsato ooit zong: afschrijving bestaat niet.

Dat brengt ons bij de goedkoopste BMW M2 Competition van Marktplaats. Wat kosten die dingen dan? Een prijsknaller is het allerminst. Tenminste, als je voor weinig een achterwielaangedreven coupé zoekt is het niet je auto. Maar als je een alternatief zoekt op een Porsche 911 met hetzelfde bouwjaar en pk’s en de helft minder wil betalen: De M2C is je beste vriend.

Deze M2 is uitgevoerd in Long Beach Blue, heeft 88.000 km gedraaid en komt uit 2019. Het is een DCT en staat te koop voor 54.950 euro. De auto is niet helemaal origineel meer Dankzij MHD software levert de zes-in-lijn geen 411, maar 450 pk. Daarnaast zitten er wat carbon goodies op.

De vraag is moet je nou wachten tot ze wel gaan zakken, of gewoon een M2 Competition kopen. Ik denk persoonlijk dat als je blijft wachten, je heel lang kan wachten. Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar mede door de hoge prijs van de nieuwe M2, blijft de oude in Competition-vorm redelijk waardevast.

En stiekem is deze generatie veel leuker om te rijden. Nogmaals, preken voor eigen parochie. De DCT geeft heerlijke klappen bij het opschakelen en voelt nog redelijk analoog voor een niet al te oude auto (2018-2019). Waar de nieuwe M2 met zijn zijdezachte automaat wel heel soepel voelt, wat het allemaal net iets te modern maakt. Naar mijn smaak.

Een leuk detail van de goedkoopste BMW M2 Competition van Marktplaats is dat dit exemplaar is uitgevoerd met het Track Pack. Een optie die niet heel vaak is aangekrast op de M2, dus je ziet het niet heel vaak. Het Track Pack geeft de M2 Competition onder meer grotere remmen, waardoor de auto beter geschikt is voor spielerei op het circuit.