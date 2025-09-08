De vraag der vragen. Is de BMW M2 Competition op Marktplaats een beetje in prijs gezakt?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Nee, helemaal niet. Integendeel. Dat is vooral leuk voor mij, want ik heb er twee jaar geleden eentje gekocht. Misschien is het weer eens tijd dat ik een update tik over de auto, wat jullie?
Als je de prijzen op Marktplaats analyseert zijn de M2 Competitions niet goedkoper geworden, maar gelijk gebleven of zelfs een beetje gestegen als je naar de kilometers kijkt ten opzichte van twee jaar geleden. Goed nieuws voor mij, zoals Marco B0rsato ooit zong: afschrijving bestaat niet.
Dat brengt ons bij de goedkoopste BMW M2 Competition van Marktplaats. Wat kosten die dingen dan? Een prijsknaller is het allerminst. Tenminste, als je voor weinig een achterwielaangedreven coupé zoekt is het niet je auto. Maar als je een alternatief zoekt op een Porsche 911 met hetzelfde bouwjaar en pk’s en de helft minder wil betalen: De M2C is je beste vriend.
Deze M2 is uitgevoerd in Long Beach Blue, heeft 88.000 km gedraaid en komt uit 2019. Het is een DCT en staat te koop voor 54.950 euro. De auto is niet helemaal origineel meer Dankzij MHD software levert de zes-in-lijn geen 411, maar 450 pk. Daarnaast zitten er wat carbon goodies op.
De vraag is moet je nou wachten tot ze wel gaan zakken, of gewoon een M2 Competition kopen. Ik denk persoonlijk dat als je blijft wachten, je heel lang kan wachten. Het is een beetje preken voor eigen parochie, maar mede door de hoge prijs van de nieuwe M2, blijft de oude in Competition-vorm redelijk waardevast.
En stiekem is deze generatie veel leuker om te rijden. Nogmaals, preken voor eigen parochie. De DCT geeft heerlijke klappen bij het opschakelen en voelt nog redelijk analoog voor een niet al te oude auto (2018-2019). Waar de nieuwe M2 met zijn zijdezachte automaat wel heel soepel voelt, wat het allemaal net iets te modern maakt. Naar mijn smaak.
Een leuk detail van de goedkoopste BMW M2 Competition van Marktplaats is dat dit exemplaar is uitgevoerd met het Track Pack. Een optie die niet heel vaak is aangekrast op de M2, dus je ziet het niet heel vaak. Het Track Pack geeft de M2 Competition onder meer grotere remmen, waardoor de auto beter geschikt is voor spielerei op het circuit.
Reacties
M240i zegt
Wat een ontzettend mooie auto blijf ik dit toch vinden. En de prijzen zakken (helaas voor mij) inderdaad niet. Zijn vaak even duur als een M4 competition van vergelijkbare bouwjaar en kilometerstand.
Off-topic: je hoort vaak verhalen over de crank hub. Zijn deze overtrokken of is dat wel echt een dingetje om preventief te upgraden?
RubenPriest zegt
Het kan voorkomen op getunede M2C’s of een standaard exemplaar bij bijv een agressieve handmatige downshift hoog in de toeren. Voor mij persoonlijk is het een non discussie: Ik heb voor een paar duizend euro de upgrade laten uitvoeren op mijn auto. Op de aanschafprijs is het peanuts en je hoeft je nooit meer zorgen te maken over wat als…. want in elkaar gedraaide motor ben je zo 10 ruggen verder. Ik heb tot nu toe 25.000 km mee gereden, elke cent waard.
Robert zegt
Als ik ‘BMW crank hub’ invoer in willekeurig welke zoekmachine, dan vind ik legio autobedrijven die dit adviseren. Een upgrade plus installatiekit kost net geen 800 euro incl. btw. Wat het bijkomende arbeidsloon is varieert natuurlijk per garage, en dat lijkt me zinvoller dan wachten tot het fout gaat en dat je dan vele duizenden euro’s moet aftikken voor een motorrevisie.
RubenPriest zegt
800 euro klinkt als weinig, de echte prijs zit hem in de circa 12 arbeidsuren voor de monteur om deze klus uit te voeren.
kniesoor zegt
Als belanghebbende (heb een F82 met de standaard 431 peekaa) heb ik me ook in de zaak verdiept. Het is zoals @RubenPriest beschrijft : als je er geregeld als een malle mee rijdt kan het een keer fout gaan, bij minder extreem gebruik is de kans nihil. Omdat ik met de mijne het circuit niet opga, heb ik de aanpassing (nog) niet laten doen.