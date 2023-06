BMW X1 M35i is hier met 300 pk en 4 sportuitlaten

De BMW X1 M35i heeft 4 uitlaten, voor het eerst op een niet-BMW M.

Leuk en aardig zo’n BMW X1, maar wij wachten al een tijdje op de dikste versie. Waarom? Omdat die meestal niet het verstandigst zijn, maar wel het leukste. BMW heeft vandaag de prestatievariant van de compacte cross-over onthuld.

BMW X1 M35i

Tadaa, daar is hij dan! Een snelle en iets wat kleine SUV. BMW noemt het een SAV: een Sports Activity Vehicle. Ideaal als je wat hoger zou willen zitten, maar dan wel met flink wat power. Dat lijkt wel goed te zitten, want de X1 M35i heeft een 2.0-liter turbo-4 cilinder met een vermogen van 300 pk (221 kW).

Met dit vermogen betekent dit dat de X1 M35i vanuit stilstand in 5,4 seconden naar 100 km/u kan sprinten en een begrensde topsnelheid van 250 km/u kan bereiken.

De cross-over valt, net zoals de andere compacte auto’s van het merk zoals de X2 M35i, onder het BMW’s M Performance-assortiment. De motor van de X1 M35i is standaard gekoppeld aan een zeventraps automatische transmissie met dubbele koppeling en vierwielaandrijving.

Zelf schakelen zeg je? Dat kan je doen met de flippers achter het stuur. Snel naar de sportstand is zo gedaan: houdt de linkerflipper voor minstens een seconde ingedrukt en de auto gaat direct in de meest sportieve stand. Handig!

Onderstel

Voor het onderstel gebruikt BMW adaptieve dempers en remschijven van 385 millimeter voor en 330 millimeter achter. De remklauwen zijn voorzien zijn van het “M”-logo en hebben vier zuigers. De standaardwielen hebben een diameter van 19 inch, maar er zijn opties van 20 inch beschikbaar. Als je dan toch in zo’n bak gaat rijden, dan maar gelijk de grootste velgen, toch?

Design

Je buren moeten wel zien dat je in een M35i rijdt en daar heeft BMW rekening mee gehouden. Denk aan een unieke M-versie van de grille met horizontale dubbele spijlen, voor-en achterspoilers, zijspiegelkappen en vier uitlaten. Eigenlijk waren deze uitlaten voorbehouden aan de high-performancewagens van BMW M GmbH, maar ze hebben toch hun weg gevonden naar de X1. Wij zijn benieuwd naar het geluid, want met de looks van deze pijpen zit het wel goed.

Interieur

In de binnenkant zien we overal M-kleuren en logo’s, zoals altijd. De auto heeft een Alcantara-afwerking, M-dorpelplaten, M-pedalen, een M-stuurwiel en ga zo maar door.

De X1 M35i is ook een van de eerste BMW’s met versie 9 van het iDrive-infotainmentsysteem. Deze nieuwe versie, die wordt aangedreven door het Android-besturingssysteem van Google, is gemakkelijker te gebruiken dankzij een QuickSelect-functie die snelle toegang biedt tot veelgebruikte functies op het scherm. Er zitten twee schermen in de auto: een 10,25 inch groot informatiedisplay en het Control Display met een schermdiagonaal van 10,7 inch.

Leveringen zullen in november van dit jaar starten. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.