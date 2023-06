Lezersvraag: Wat vind jij het mooiste aan je eigen auto?

Er vanuit gaande dat je überhaupt iets mooi vindt aan je eigen auto…

We gaan er voor het gemak vanuit dat jij blij bent met je auto en dat je hem (of haar) ook mooi vindt. Da’s een van de redenen dat je die auto hebt uitgekozen, als liefhebber zijnde. Toch? Maar wat vind je nou het mooiste aan je eigen auto?

Het kan zijn dat je het geluid van de raspende zescilinder het mooiste vindt. Of de Hoffmeisterknik op de achterste zijruit. Of de kleine niertjes die als grille dienstdoen op jouw bijna klassieke BMW 3-serie.

Huh? Laat ik me nu even gaan en lees je hier nu een persoonlijke voorkeur? Kan best, maar da’s voor mij een vraag en voor jou blijft dat lekker een weet!

Wat vind jij het mooiste aan je eigen auto?

Nee, ik rijd geen BMW E46 3-serie. Op zich jammer, want de M3 van dat model, het liefst als cabriolet vind ik té mooi. Maar ja, het opzetten en direct flink opschalen van een nieuw bedrijf kost flink wat centen, dus verplaats ik me nu in een Saab 9-3 Aero cabriolet. Die ik oprecht ook mooi vind. En iets beter te betalen.

Maar wat vind ik het mooiste aan mijn eigen auto? Lastig!

Ik vind de velgen heel mooi. De zogeheten ‘Dubbel Drie’ velgen die speciaal voor dit type Aero zijn gemaakt kunnen mijn goedkeuring zeker wegdragen. En als je daar nog een leuk verhaal over wil horen, raad ik je aan om vanaf komende zaterdag naar podcast 18 te luisteren, ik heb er wel wat over te vertellen. Vrij bizar vooral…

Maar verder vind ik ook een simpel detail als het achterspoilertje erg geslaagd, evenals de dikke bumpers, de sideskirts én de stoelen. Dat alles maakt dat ik mijn Saab als totaalpakket goed kan waarderen. Maar het mooiste aan de Saab vind ik eigenlijk de uitstraling. Ik rij erin omdat IK dat leuk vind en niet om te pronken. er ijn betere auto’s, snellere, zuinigere, maar ik kies er voor om me hierin te verplaatsen. Als liefhebber.

Dat pronken laat ik wel over aan de snelle jongens in de -al dan niet gehuurde- Ferrari’s die compleet met dikke zonnebril en geblondeerde golddigger naast zich keer op keer over het kruispunt in ons wonderschone dorp overkruipen. “Kan iedereen me wel goed zien? Anders rij ik nog wel een keer langs. en nog een keer”. Die types.

Beantwoord deze Lezersvraag en maak ons blij

Maar genoeg over mij, het is geen persoonlijk blogje hier. Het gaat om jou, de zeer gewaardeerde lezer van Autoblog. Wij willen weten waar jij blij van wordt als je naar je eigen auto kijkt.

Wat vind je het mooiste detail aan je auto? of ben je net als ik dol op het totaalplaatje? Laat het ons weten in de comments en overlaad ons met liefdesuitingen voor je eigen auto.

Veel plezier met mijmeren alvast!