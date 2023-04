BMW X1 met lange wielbasis perfect voor Nederland

De BMW X1 met lange wielbasis is ideaal voor ons Nederlanders.

De BMW X1 van de derde generatie is nu een paar maandjes op de markt en een ongekend succes. De kleinste BMW-crossover ging maar liefst 395 keer over de toonbank de afgelopen drie maanden dit jaar. Daarmee is de X1 populairder dan de Mercedes-Benz GLA en Audi Q3. En dan tellen we de iX1 nog niet eens mee, dat is de elektrische versie. Daar werden er 476 van verkocht.

Handig bij de X1 is de verschuifbare achterbank, waardoor je kan kiezen tussen meer bagageruimte of meer zitruimte voor de achterpassagiers. Maar nu is er een versie die beide voor je kan combineren: de BMW X1 met lange wielbasis.

Deze is een stukje langer dan de standaard X1 die wij krijgen. De totale lengte is 4,62 meter (11,6 cm langer) en de wielbasis van de X1 met lange wielbasis bedraagt 2,80 meter, 11 centimeter langer dan voorheen. Dus grosso modo: alle extra lengte komt ten goede aan de inzittenden.

Perfect voor Nederland, toch?

Bijzonder is dat de BMW X1 met lange wielbasis er ook is als BMW iX1. Die laatste klinkt als een perfecte aanvulling voor het Nederlandse modelgamma. Wij Nederlanders produceren toch uit de kluiten gewassen kroost en dan is het handig dat er ruimte is voor lange stelten.

Maar dat gaat helaas (nog) niet gebeuren. De X1 met lange wielbasis is namelijk alleen bedoeld voor de Chinese markt. Ondanks dat die mensen – gemiddeld genomen, ze lijken niet allemaal op elkaar – iets kleiner van stuk zijn, lijkt dat vreemd. Bijna elke auto kun je in China met een lange wielbasis krijgen. Mensen laten zich daar vaak rijden, niet alleen in een BMW 7 Serie, maar dus ook in een voor ons reguliere auto’s. BMW produceert de lange X1 ook in China.

Motoren BMW X1 met lange wielbasis

Dan de motoren van de lange X1. Het feest begint met de X1 sDrive20Li (wat een typenaam!) die voorzien is van een 1.5 liter driecilinder die 155 pk en 230 Nm levert. Deze kan in 9,2 naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 208 km/u. Een stapje hoger is de X1 sDrive25Li. Deze heeft een 2.0 viercilinder turbo, goed voor 204 pk en 300 Nm. Deze gaat in 7,7 seconden naar de 100 km/u en gaat door tot 227 km/u. Optioneel kun je de ’25’ voorzien van vierwielaandrijving, dan heet ‘ie X1 xDrive25Li.

Tot slot heeft BMW een iX1 met lange wielbasis aangekondigd. Daarover zijn geen specificaties vrijgegeven. We zijn benieuwd of BMW (letterlijk) ruimt ziet om het accupakket ietsje te vergroten. Meestal zit een accupakket tussen de wielen en daar is nu dus behoorlijk wat meer ruimte door de lange wielbasis.

