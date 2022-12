De nieuwe BMW X1 houdt niet zo van elanden

De nieuwe BMW X1 blijkt geen groot fan te zijn van plots overstekende elanden.

2022 was het jaar van de De BMW M3 Touring, die de autoblog auto van het jaar geworden. Deze hete station, doet ons bloed sneller kloppen. 2022 was echter ook het jaar van de introductie van de nieuwe BMW X1. Deze doet ons hart wat minder snel kloppen. Maar dat is kennelijk niet onder alle omstandigheden het geval.

Onze Spaanse vrinden van km77, deden namelijk weer eens een elandtest. Dit keer was de nieuwe BMW X1 hun testsubject. En de kleine SUV van BMW, bracht het er niet helemaal geweldig vanaf. Hoewel de voorwielaangedreven crossover er eerst nog behoorlijk competent uitziet in de slalom, gaat het in de elandtest met 80 kilometer per uur fout.

Het is niet dat de auto op zijn dak gaat, zoals de Mercedes A-Klasse en Smart Fortwo dat ooit overkwam. Maar de traction control klap er wel zo hard in, dat de auto hopeloos onderstuurd bijna alle pylonnetjes om botst. Het buitenste voorwiel doet eigenlijk helemaal niks meer, zo lijkt het op de beelden.

Tsja, dat krijg je natuurlijk met niet-premium FWD. Als het gas er een klein beetje afgaat, lukt het de X1 wel om de fictieve eland zonder al teveel schade te omzeilen. En mijn aversie jegens FWD ten spijt, lijkt er voordat de limiet bereikt wordt ook niet zoveel onderstuur te zijn. Maar misschien moet BMW toch nog even werken aan de afstelling van de Dynamic Stability Control. Die lijkt hier namelijk de grootste boosdoener te zijn door averechts te werken.

In de tussentijd, kan je als koper natuurlijk ook nog een echte premium BMW overwegen. Zelfs als je per se een X1 wil hebben. Dan moet je echter uitwijken naar de eerste generatie. Deze baseerde qua platform op de E91 3-Serie, dus met in basis premium achterwielaandrijving. Ze waren toen zelfs nog verkrijgbaar met heuse zes-in-lijn!

Enige nadeel is dat deze unieke wagens ook niet per se heel goedkoop zijn. Voor min of meer hetzelfde geld koop je ook een 3, 5, of met een beetje goede wil zelfs bijna een Siebener van dezelfde leeftijd. Dan moet je dus wel erg houden van een hoge instap en het idee van een soort hete hatch op stelten.