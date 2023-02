Hèhè, groen licht voor de 400 pk BMW iX5 op waterstof

Het project is al jaren in ontwikkeling. Eindelijk gaat de BMW iX5 Hydrogen er komen.

Het is vooral batterij elektrisch dat het hoogtij viert binnen het modellengamma van de autofabrikanten. Maar je kent het gezegde ‘op twee paarden wedden’. Oftewel, risico spreiden. Alle ballen gooien op de elektrische auto met een accupakket zou problematisch kunnen uitpakken.

Daarom kijken de automerken verder dan hun neus lang is. Porsche is bijvoorbeeld druk met synthetische brandstoffen, terwijl BMW en Mercedes-Benz veel onderzoek doen met auto’s op waterstof. Je kunt straks bij BMW terecht om een X5 op waterstof te kopen. Er is nu echt groen licht gegeven voor de productie van de BMW iX5 Hydrogen.

Het model is al vier jaar in ontwikkeling bij BMW. Het is niet zo dat je volgende week bij de dealer je iX5 kunt configureren, maar er zit wel schot in de zaak. Het model gaat de volgende en misschien we de belangrijkste testfase in: namelijk de praktijktests. Er worden enkele tientallen exemplaren van de BMW iX5 Hydrogen geproduceerd. Met deze auto’s gaat BMW allerlei tests uitvoeren over de hele wereld om te kijken hoe de waterstofauto presteert.

Daarmee komt een uiteindelijke consumentenproductie voor de BMW op waterstof eindelijk in zicht. De BMW iX5 Hydrogen levert een systeemvermogen van 401 pk en 720 Nm aan koppel. Je kunt maximaal 504 kilometer rijden op een volle tank, aldus de WLTP-cijfers. Met een volle accu is een topsnelheid van 205 km/u mogelijk, in de overige gevallen bedraagt de top 185 km/u.

De aandrijflijn beschikt over twee waterstoftanks van 6 kilogram. Het vullen van deze tanks neemt zo’n drie a vier minuten in beslag. Vergelijkbaar met het tanken van een auto op benzine of diesel met een flinke literinhoud.

BMW wil de iX5 Hydrogen uiteindelijk tot een echt product laten komen. De waterstofauto’s van het merk moeten naast de batterij elektrische modellen worden verkocht. Bijvoorbeeld in gebieden waar een elektrische auto helemaal niet zo logisch is door een beperkende infrastructuur. Moeten er wel waterstoftankstations komen natuurlijk, anders heb je er alsnog geen hol aan.