Verdubbelen BPM: zo duur worden nieuwe auto’s

5 voorbeelden van 5 totaal verschillende auto’s. Wat betekent het verdubbelen van de BPM voor de prijs?

Een nieuwe auto kopen is al een dure hobby en eigenlijk niet weggelegd voor de meeste particulieren. Het is dan ook geen wonder dat de autoverkoop van nieuwe auto’s zich grotendeels concentreert rond de zakelijke markt. Auto’s zijn gewoon duur in Nederland, maar wat klimaatminister Jetten betreft kan er nog wel een tandje bij.

Klimaatdoelstellingen

Zoals je gisteren kon lezen heeft Jetten de absolute ambitie om de gestelde klimaatdoelen te halen. Het kabinet overweegt daarbij zaken als de brandstofprijs nog duurder te maken en de aanschafbelasting op benzineauto’s te verhogen. Een paar centen meer betalen bij de pomp voel je direct. Men spreekt over een mogelijke verdubbeling van de BPM. We doken in de prijslijsten om eens concreet te krijgen wat dit betekent voor nieuwe auto’s in Nederland.

Rijksinkomsten BPM

De BPM is slechts een onderdeel van wat de Rijksoverheid allemaal binnenharkt aan inkomsten. In 2022 lag de raming voor inkomsten op BPM volgens de RAI Vereniging op 2 miljard euro. Neem je de verdubbeling in acht, dan pakt het kabinet dus 2 miljard euro extra mee. Als je dacht dat BPM de overheid het meeste oplevert dan heb je het mis. De accijnzen op brandstoffen en motorrijtuigenbelasting levert dubbel (4 miljard euro) zoveel op. Met de hervormingen van de autobelastingen, de komst van rekeningrijden en het eventueel vervallen van de MRB heeft een toekomstig kabinet er nog een gigantische puzzel te leggen om begrotingstekorten te voorkomen. Zeker als er straks alleen maar nieuwe EV’s verkocht worden en er dus geen BPM-inkomsten zijn.

5 voorbeelden

Vijf voorbeelden. Van auto’s die al te maken hebben met een heftige BPM tot auto’s die nauwelijks te maken hebben met BPM (PHEVs), tot de goedkoopste auto’s van het land. Wat krijg je dan? Het volgende.

1. Mitsubishi Space Star + €3.239

We beginnen met de goedkoopste nieuwe auto van Nederland, de Mitsubishi Space Star. Staat op dit moment in de prijslijsten met een vanafprijs van 16.490 euro. Daarvan bedraagt 3.239 euro de BPM. Met de voorgestelde regel van Jetten gaat de goedkoopste auto van Nederland van 16.490 euro naar 19.729 euro. Voor een kale auto, met wat opties erbij blijf je niet onder de 20 mille.

3. Volkswagen Polo + €3.984

Een 1.0 95 pk Polo. Dat begint anno 2023 bij 26.890 euro. Ja, stevig. Daarvan bedraagt € 3.984 de BPM. Met een verdubbeling gaat een Polo door de 30.000 euro. Het kan zomaar de realiteit worden. De ooit bereikbare auto voor Jan Modaal begint zo meer een luxe aanschaf te worden.

2. BMW M340i xDrive + €18.485

Een auto die we op de redactie een warm hart toedragen. Een sedan (of Touring), een zes-in-lijn turbo benzinemotor en een puik onderstel. De BMW M340i xDrive is een toppertje in de prijslijsten van BMW. Maar met de BPM-plannen is dit snoepje een peperdure aangelegenheid. De M340i xDrive begint momenteel bij € 89.244, waarvan € 18.458 de BPM bedraagt. Dat betekent dat de M340i met wat simpele opties de 110.000 euro voorbij kruipt. Wauw.

4. Mercedes-AMG GT 63 S E Performance +€27.506

Dit is een plug-in hybride. Toch harkt de BPM er behoorlijk in. Laat staan een verdubbeling. De nieuwprijs ligt op 239.541 euro, met een BPM verdubbeling hebben we het over 267.047 euro. Dat is wel heel erg veel geld voor een verbouwde E63 AMG.

5. Bugatti Chiron + €192.477

Dan het meest absurde voorbeeld. Een Bugatti Chiron heeft in Nederland een nieuwprijs van ongeveer 3,6 miljoen euro. Daarvan is de BPM zeer heftig. Zestien cilinders blaffen nu eenmaal veel CO2 uit. De BPM op een Chiron bedraagt 192.477 euro. Met een verdubbeling kost een nieuwe Chiron meer dan 3,8 miljoen euro. Je maakt de schatkist dan wel blij.