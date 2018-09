Dit zijn de 14 duurste tweedehands auto’s uit Nederland

In Nederland! We mogen best trots zijn op ons kleine kikkerlandje.

In vergelijking met andere Europese landen worden er in Nederland niet echt veel auto’s gebouwd. De autoindustrie in ons land stelt niet zo heel erg veel voor. Eigenlijk is DAF het enige echte Nederlandse volumemerk geweest, ondanks het gebruik van Franse techniek (Renault-motoren).

Dat wil niet zeggen dat er weinig ‘Nederlandse’ auto’s zijn. Bij het voormalige NedCar (nu VDL) in Born werden en worden enorm veel verschillende auto’s gebouwd. Op dit moment is BMW hoofdafnemer voor hun voorwielaangedreven modellen als de X1, MINI Cabrio en MINI Countryman.

Daarom voor vandaag een overzicht van de auto’s die in Nederland gebouwd zijn. Mocht je een automuseum willen beginnen of eigenaar zijn van de AutoTron of het Louwman museum, dan hebben we goed nieuws. Van elk model hebben we de duurste opgezocht. Dit zijn ze!

Mitsubishi Carisma 1.9 TD

€ 2.950

2000

128.524

We beginnen met deze Mitsubishi Carisma. Het is de goedkoopste duurste Nederlandse auto. Je kan er nog een tijdje mee vooruit, want ondanks dat er een zelfontbrander in ligt, heeft deze auto slechts iets meer dan een ton achter de rug. De Mitsubishi Carisma werd in samenwerking met Volvo in Born gebouwd. In technisch opzicht lijken de auto’s op elkaar: ze staan op hetzelfde platform. De dieselmotor is noch van Mitsubishi of Volvo, maar van Renault. Het is nog een echte ouderwetse diesel, met indirecte inspuiting en een ouderwets turbogat.

DAF 66 Super DeLuxe

€ 3.450

1974

92.424 km

Eigenlijk hoort een DAF in elke verzameling thuis. Het zijn zulke unieke en geinige autootjes. Net als bij de Carisma kun je de spruitjeslucht bijna door de foto’s heen ruiken. Deze DAF 66 ‘SL’ heeft natuurlijk ook een Variomatic transmissie, een van de beste uitvindingen op autogebied. De bak heeft eigenlijk ontelbaar overbrengingen waardoor de motor zich altijd in het goede toerenbereik bevindt. Ook kun je net zo hard achteruit als vooruit rijden. Voor een redelijk beperkt bedrag heb je een guitig klassiekertje voor de deur staan.

Volvo S40 2.0 Sport Edition

€ 4.450

2004

161.324 km

Jammer dat men Volvo’s altijd denkt aan stationwagons, want de S40 is nog altijd een knappe verschijning om te zien. Met name een Tundragroene S40 T4 met Gaspra-velgen staat hoog op mijn verlanglijstje. Helaas is die erg zeldzaam, anders maakte deze auto goede kans om de duurste S40 van Nederland te worden. Nu is het deze S40 ‘Sport Edition’ die het duurst is. Het is goed te zien dat dit een heel laat uitloopmodel is: Tourer-grille, gave 17″-wielen, een kek kleurtje en zwarte afwerking in de koplampen. Alles nog even opgefrist om het model nog interessant te houden voor de consument. Tweedehands zijn dat natuurlijk de ware pareltjes.

Mitsubishi Space Star 1.8 Comfort Aut.

€ 4.950

2004

149.596

Jazeker, ook de Space Star staat op het platform van de S40 en Carisma. Het was een beetje de Scénic tegenhanger van de Renault (Mégane) Scénic en met succes, want ze verkochten best goed destijds. Deze Space Star is een hele late ‘Shogun’-uitvoering met de 1.8 GDI motor en een automaat. Hiermee maakte je echt indruk op de parkeerplaats van de Bingo. Voor 5 mille heb je de duurste van Nederland.

Smart ForFour 1.0 Spring Edition III

€ 5.950

2006

72.018 km

Eigenlijk is het best raar dat de Smart ForFour geen succes is geworden. De auto ziet er bovengemiddeld funky uit en er was zelfs een Brabus-uitvoering! Dat is deze ForFour niet. Deze ForFour heeft namelijk de episch trage 1.0 motor onder de kap. Het is een Spring Edition, wat dat inhield: geen idee. De wieldopjes zijn niet origineel en ook de radio is aftermarktet. Maar ja, daar is wel wat aan te doen. De kilometerstand is wel erg laag, dus vandaar de relatief hoge prijs.

Volvo V40 1.9 D Europa Elegance

€ 7.450

2003

86.710 km

Tegenwoordig is de Volvo V40 een hatchback in het C-segment, maar vroeger was het een middenklasse stationwagon als alternatief voor auto’s als de Lancia Lybra SW, Rover 75 Tourer of Peugeot 406 Break. Deze lichtgroene V40 is bijna een museumstuk, zo nieuw ziet ‘ie er nog uit. Natuurlijk, 86.000 km is niet niets, maar voor een diesel van deze leeftijd is het opmerkelijk. De motor is een 1.9 diesel van Renault, ditmaal de dCi. Mocht je nog een leuke Youngtimer zoeken om veel kilometers mee te maken, dan is zo’n V40 een serieus alternatief. Het is net wat prettiger dan een Toyota Aygo leasen op de zaak.

Volvo 340 1.4i Special

€ 7.900

1990

31.319 km

Veel Nederlandser dan deze Volvo wordt het niet. De 340 is misschien wel de archetypische Nederlandse auto: veilig, saai, traag en lekker comfortabel. Veel exemplaren staan er niet meer te koop van de 300-serie. Veel modellen zijn omgebouwd tot trackday auto. De achterwielaangedreven auto is behoorlijk betrouwbaar en kan met een paar aanpassingen fungeren als een redelijke circuit-auto. Dat moet je niet gaan doen met deze 340, want dit exemplaar is nog helemaal okselfris.

Mitsubishi Colt 1.3 Edition 2 Aut.

€ 11.495

2012

18.625 km

De Mitsubishi Colt was aanzienlijk populairder dan de Smart ForFour. Dat is op zich ook vrij eenvoudig te verklaren. De Colt was veel ruimer, goedkoper en maakte gebruik van dezelfde techniek. Deze Colt met 1.3 motor en automaat is een waar museum-stukje. De auto heeft in zijn leven niet meer dan 18.625 km gelopen! Dat doet @desjonnies in een midweekje. Zoals je mag verwachten ziet de auto er uit alsof ‘ie nieuw is. Verder ook prima uitgerust: originele wielen, fabrieksradio, automaatje en een airco. Zo goed als nieuw, zo je zeggen. Dat geldt overigens ook voor de prijs, want voor 12 mille heb je ook een nieuwe auto.

Volvo 480 ES Automaat

11.900

1994

54.764 km

Ook de 400-serie werd geproduceerd in Nederland. Er was een praktische 440 hatchback en een zakelijk verantwoorde 460 sedan. Ook was er een geinige coupe, de 480. Misschien is het officieel een Shooting Brake, maar het is nog altijd een opzienbarend apparaat. Dat het superbrave Volvo destijds ook dít durfde te bouwen. Dit exemplaar is geen Turbo, maar een relatief modale 2.0 Automaat. Het bijzondere zit ‘m in het feit dat de auto één eigenaar heeft gehad en zeer weinig kilometers heeft gelopen.

Mitsubishi Outlander 2.0 Edition 2 Aut.

€ 18.995

2012

78.497 km

Het is toch wel ironisch. De tweede generatie werd in Nederland gebouwd, maar was niet uitzonderlijk populair. De derde generatie was als PHEV niet aan te slepen in Nederland, helaas was de productie al weer verhuisd naar Japan. Deze Mitsubishi Outlander was tevens de basis voor de Citroen C-Crosser en de Peugeot 4007. Deze Mitsubishi Outlander is een voorwielaandrijver met tweeliter benzinemotor. Niet heel bijzonder, maar de lage kilometerstand maakt veel goed. De auto ziet er verder ook keurig uit. Sterker nog, deze generatie ziet er gewoon stoerder uit dan de latere generatie.

Donkervoort D8 Cosworth

€ 55.000

1994

7.164 km

Op dit moment staat er één Donkervoort te koop op AutoTrack.nl. Daarmee is het natuurlijk meteen ook de duurste, goedkoopste, traagste, snelste, lelijkste en mooiste Donkervoort op AutoTrack. Dit is een jaren ’90 model van vóór de Audi-periode. Dat betekent een lekker hitsige Cosworth-motor onder het kapje. In dit geval is dit blok goed voor 308 pk. In combinatie met het extreem lage gewicht van 630 kg kun je wel stellen dat deze auto behoorlijk van zijn plek gaat. De prijs is nog niet eens zo heel erg gek. Een MINI is duurder!

MINI Countryman John Cooper Works All4 Chili

€ 55.880

2018

7.218 km

Het blijft elke keer toch confronterend om te zien hoe duur een nieuwe MINI kan zijn. Neem deze Countryman bijvoorbeeld: die moet nog 56 ruggen opbrengen! Voor een MINI! Nu moeten we eerlijk zijn, het is een compacte crossover met veel vermogen, veel luxe en zelfs vierwielaandrijving. Er staan overigens duurdere Countrymans op het internet, alleen zijn dat nog splinternieuwe exemplaren. Dus mocht je een zwarte MINI Countryman wensen met alle opties, hoef je geen nieuwe te bestellen, maar pik je gewoon deze op.

MINI Cooper S Cabrio John Cooper Works Chili

€ 59.450

2018

3.361 km

Net als de Countryman hierboven, is dit een perfecte auto mocht je in de MINI-configurator toch op dezelfde uitvoering uitkomen. Ook deze MINI is voorzien van de meeste opties, de sterkste motor en een automaat. Kortom, alles wat we 20 jaar geleden niet nodig hadden en alleen op een S-Klasse konden bestellen zit nu gewoon op een MINI. Dan heb je wel een bommetje, want met 231 pk wil dit prima vooruit. Wel zeggen dat je hem voor je vrouw hebt gekocht. Een man in een open MINI ziet er zo mal uit.

BMW X1 xDrive20i High Executive

€ 60.950

2018

4.000 km

Bij een BMW klinkt 60 mille toch net even minder exorbitant dan bij een MINI. Dat is natuurlijk je reinste kolder, want beide auto’s zijn in technisch opzicht behoorlijk gelijk. In dit geval staat er een keurige X1 met een High Executive pakket en wat leuke extra’s. De auto maakt zijn stoere uiterlijk enigszins waar, met de xDrive vierwielaandrijving. De auto is dit jaar op kenteken gezet en heeft slechts 4.000 km gelopen. Voor 60 mille staat de de op-een-na-duurste auto uit Nederland via Autotrack.nl voor de deur.