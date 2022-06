Joechei! BMW configurator is eindelijk niet meer knaak!

Om waarde collega @jaapiyo te citeren: de BMW configurator was aardig knaak. Rejoice: hij is grondig vernieuwd.

Geef toe: pielen in een configurator is best leuk. Niet altijd omdat je een auto ook serieus overweegt, virtueel in de positie zitten om gewoon alles aan te vinken (en te betalen met Polaroid) is leuk. Tenminste, bij de meeste fabrikanten. Want vele fabrikanten hebben een cutting edge nieuwe configurator waardoor je de showroom bijna niet meer in hoeft. Dat gold niet voor BMW.

BMW configurator is vernieuwd

De BMW configurator was ook best cutting edge, voor de standaarden van 2015. Anno 2022 was het een te basale configurator. Vooral de slechte té geforceerde belichting was niet geweldig. BMW lost het op. Hun nieuwe configurator is wel aardig modern en je hebt warempel een 3D-beeld van je auto. Zowel van binnen als van buiten. Episch!

Ook de belichting is een stuk beter, waardoor de kleur er ook daadwerkelijk uit ziet als hoe ‘ie zou zijn in het echt. Zo hebben wij een beter beeld van hoe bovenstaande nieuwe kleur voor de X1, Cape York Green Metallic, eruit ziet. Want je ziet niet alleen de lichtinval bij veel licht, ook bij weinig licht vanuit bepaalde hoeken. Wij geven het een dikke duim omhoog.

360 graden interieur

Ook het interieur bekijken in de nieuwe BMW configurator is een stuk beter. Je kunt 360 graden ronddraaien en ook hier is het allemaal in 3D erin gezet, dus ook dat geeft een beter beeld. Uiteraard verandert het beeld direct wanneer je iets aanvinkt.

X1, i4, i7 en iX

De nieuwe BMW configurator is dus een hele verbetering. Nadeel: je kan nog maar pielen met vier auto’s: de nieuwe X1 en het drietal gloednieuwe i-modellen: i4, i7 en iX. Selecteer dus één van die modellen op de website van BMW als je zelf wil zien hoe het werkt.