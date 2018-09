BMW X2 M35i heeft méér dan 300 pk!

En dat in zo'n klein gebakje.

De onschuldig ogende BMW X2 trekt vandaag plotseling de stoute schoenen aan. De auto is momenteel alleen verkrijgbaar in uitvoeringen die weinig tot de verbeelding spreken, maar vanaf vandaag verandert dat voor goed. BMW smijt namelijk een hele rits M Performance-onderdelen over de Sports Activity Coupe. Daarvan wordt hij niet alleen stukken krachtiger, hij gaat er tegelijkertijd beter de bochten van door en ziet er ook nog eens smakelijker uit.

We beginnen met datgene waarvoor je waarschijnlijk op dit artikel hebt geklikt: de krachtbron. Wandelde je gisteren naar de dealer om te vragen wat de krachtigste BMW’s X2 zijn, dan kreeg je te horen dat dit ofwel de 190 pk sterke diesel was, of de 192 pk sterke benzine. De krachtigste is de X2 M35i. Dit model overtreft de huidige beschikbare configuratie qua vermogen op niet onbehoorlijke manier. De M35i heeft een 306 pk sterke 2-liter twinturbo viercilinder die tevens 450 Nm koppel produceert. De daaraan verbonden achttraps Steptronic-automaat heeft launch control, waardoor de auto in 4,9 seconden naar de 100 km/u weet te snellen. Het is een flinke stap omhoog, want kijken we naar de X1, dan zien we dat M35i daarvan ongeveer hetzelfde bereikte met een zescilinder

Zoals gezegd heeft de auto eveneens een verfijnd onderstel om dit vermogen aan te kunnen. In dit geval komt de ophanging van M Sport. Deze is zoals gebruikelijk afgesteld op de X2 om optimaal de bochten aan te kunnen snijden. De ophanging heeft overigens twee verschillende modi, waarin de bestuurder handmatig dingen aan kan passen. De auto heeft standaard stijvere dempers, een hergeconstrueerde achteras en is verlaagd. Daarnaast vinden we tevens remmen van M Sport op de auto. Het is trouwens hilarisch dat note bene deze X2 fabriek af een sperdifferentieel op de vooras krijgt, terwijl de M140i en M135i het zonder moeten doen.

Aan de buitenzijde herken je de M35i uiteraard aan de logo’s. Daarnaast is de krachtigste X2 voorzien van o.a. vernieuwde, donkergrijze nieren in de neus, spiegelkappen en een M-achterspoiler in dezelfde kleur. Daarnaast heeft de M35i twee hagelnieuwe eindpijpen. Deze komen niet geheel onverwachts eveneens in het zogeenaamde Cerium Grey. Tenslotte staat de snelste X2 standaard op 19″ lichtmetaal van M Sport, met 20″ als eventuele optie. De binnenzijde heeft naast een leren stuurwiel van M Sport stoelen van de sportafdeling. Deze zijn beschikbaar in drie verschillende kleurencombinaties.

De BMW X2 M35i gaat in november in productie, maar verschijnt pas in maart op de Europese markt.