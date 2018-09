Hoeveel betaal je dezer dagen nog voor een Porsche 918?

Het afschrijvingsmonster slaat sommige auto's over, maar dan moeten ze wel heel speciaal zijn.

In 2014 was het ineens oorlog tussen McLaren, Ferrari en Porsche. Met respectievelijk de P1, LaFerrari en 918 Spyder lieten de drie sportwagenmerken eens zien aan elkaar (en de wereld) wat ze in hun mars hadden. Ze maakten verrassend vergelijkbare hypercars die de wereld nog nooit eerder vertoonde cijfers lieten zien. Qua motortype, aandrijving en al helemaal qua design verschilden de auto’s enorm.

Maar verder waren ze aan elkaar gewaagd. Alle drie hebben ze rond de 900 pk, alle drie zijn ze enorm snel, alle drie zijn het tweezits sportwagens waar praktisch gebruik niet hoog in het vaandel staat. Daar tegenover staat enorm veel geweld, in een flitsende verpakking. Het voor- en nadeel van de wagens is dan ook dat de gelukkige eigenaren heel af en toe nog wel eens een circuit pakken, maar meestal in een collectie laten staan, of lekker met 15 km/u flaneren door de straten van Monte Carlo of Dubai. De auto’s zijn hoogst verzamelbaar, want de aantallen zijn bijzonder gelimiteerd. Porsches leuke actie van limiteren tot 918 stuks zorgt ervoor dat de LaFerrari (500 stuks) en de P1 (375 stuks) een stuk zeldzamer zijn.



Een Engelse dealer had ze een tijdje geleden alle drie te koop staan!

Wat dat betreft lijkt de Porsche sowieso een beetje de underdog te zijn. Voor een bijna-miljoen-kostende hypercar ziet hij er wat meer ingetogen uit. De interface van Porsche lijkt op die van de nieuwe Panamera, waardoor connectiviteit, wederom vooral voor een hypercar, verdacht hoog in het vaandel lijkt te staan. Ook de aandrijflijn lijkt het minst extreem: vergeleken met de 903 pk van de P1 en de 963 van de Ferrari is 887 pk het laagste getal. Maar laat dat je niet misleiden: in verschillende tracktests is het de Porsche, met zijn vierwielaandrijving, die het snelste blijkt te zijn. Voor heftig spul kun je dus ook gewoon in Stuttgart terecht.

Het verhaal van de 918 is dan ook die van een typische hypercar. Supersnel, superextreem, superduur. Bijna 800.000 euro moest je neertellen voor een 918. De rijken der aarde sloegen hun slag en alle 918 exemplaren waren voor de introductie al uitverkocht. In dit geval zal een 918 dus alleen maar in waarde stijgen. En dat blijkt, deze showroomverse 918 van een Amerikaanse dealer moet flink geld opleveren.

De klant is losgegaan in de optielijst. Er werd geopteerd voor het optionele Weissach-pakket: eenvoudiger, meer carbon onderdelen, racevelgen en de keuze uit verschillende historische liveries. In dit geval Martini, een livery met een grote naam voor de oude Porsche Le Mans raceauto’s. De kleuren vloeken een beetje met de groene remklauwen, maar het hybride-aspect moet toch aangestipt worden. Bij deze.

Helaas lijkt de eerste eigenaar een verzamelaar te zijn, want de kilometerteller blijft steken op 45 mijlen (zo’n 70 km). Dat, in combinatie met de speciale editie zorgt ervoor dat de prijs momenteel 2.190.000 dollar is. Rekenen we dat om naar euro’s, dan blijft een bedrag van 1.890.865 euro over. Een ruime verdubbeling van de originele prijs dus. Extreem veel geld. Maar ook extreem veel auto.