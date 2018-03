Nieuwe BMW X2, X3 en X4 aan de M Performance goodies

Spiegeltjes en kraaltjes voor de nieuwe SUV's van BMW.

De X2 is een volledig nieuw model en de X3 en X4 zijn in het nieuwe gestoken. Genoeg reden voor BMW om de halfords M Performance catalogus er weer bij te pakken. Denk aan kekke stickers (+10 pk), een andere grille (+5 pk), of carbon spiegels (+7,5 pk).

Niet alleen het uiterlijk kan worden aangepakt. Voor het interieur heeft BMW M Performance ook voldoende opties. Denk aan M Performance vloermatten (+2 pk), M Performance stuurwiel (+ 5 pk) of, het kroonjuweel: het BMW M Performance logo als LED-projectie op de grond als je de deur opent. Goed voor nog eens vijfentwintig paardenkrachten.

Op het gebied van schoenen kun je ook bij M Performance terecht. Geef comfort de vinger en kies voor de Styling 717 M van 20-inch voor de X2. Voor de X3 en X4 heeft BMW 19-inch 698 M-wielen in Orbit Grey in petto. Vlieg naar de gallery om al het moois te aanschouwen.