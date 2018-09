BMW X5 nu als ook bijna 400 pk sterke hybride

Met een dikke zespitter in het vooronder.

Het houdt niet op, niet vanzelf. Althans, de stroom aan persberichten die vanuit München onze kant op komen gewaaid. Nadat we gisterenavond te horen kregen dat je binnenkort met je auto kunt praten en vroeg op de ochtend de krachtigste X2 door het strot kregen geduwd, moeten we nu ook nog een nieuw (hybride) topmodel van de BMW X5 zien te verteren.

Nu, dit is niet zozeer een lastige opgave, want de nieuwe BMW X5 xDrive45e iPerformance is op zich zeker geen verkeerde auto. Als je het ontwerp van de nieuwe BMW X5 kunt verdragen, dan zul je zeker blij verrast zijn door datgene wat onder de motorkap ligt. BMW heeft het krachtigste hybridemodel van de X5 voorzien van precies 394 pk en 600 Nm koppel. Dit is vooral te danken aan het feit dat BMW de motor heeft opgewaardeerd van een viercilinder naar een zescilinder. Dit blok an sich produceert 286 pk, de elektromotor mikt er nog eens 112 pk bovenop. Overigens heeft ook deze BMW de welbekende achttraps Steptronic-automaat. Mede dankzij het snelle schakelen heeft de auto slechts 5,6 seconden nodig om de 100 km/u te bereiken. Zijn topsnelheid ligt op 235 km/u.

De elektrische systemen van de grote grove stekkerauto nemen als vanzelfsprekend de nodige ruimte in. Bij de X5 verdwijnt er in de kofferbak 150 liter, waardoor je 500 liter overhoudt met de stoelen overeind. Klap je de achterbank neer, dan heb je echter nog een fatsoenlijke 1.716 liter aan ruimte over. De hybride X5 xDrive 45e iPerformance komt puur op elektrische kracht 80 kilometer ver. Daarnaast kun je, eveneens puur op elektrische kracht, voortaan 140 km/u rijden in plaats van 120 km/u.

De BMW X5 xDrive45e iPerformance wordt in de loop van dit jaar op de markt gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel de auto moet gaan kosten. Bekijk HIER de overige prijzen van de BMW X5.