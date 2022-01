BMW X6 van Dirk Kuijt staat nog steeds te koop, is nu extra fout

Net als Dirk zelf heeft de X6 een kleine make-over gekregen.

Vooroordelen, ook voetballers ontkomen er niet aan. Er heerst bijvoorbeeld het vooroordeel dat voetballers geen smaak zouden hebben. Vandaag is niet de dag dat we dit gaan ontkrachten. Integendeel, de voormalige auto van Dirk Kuijt bevestigt alle vooroordelen die er zijn over voetballersauto’s.

De auto in kwestie is namelijk een BMW X6 van de eerste generatie, die voorzien is van een Hamann-bodykit. Fouter wordt het niet. De auto heeft nog ook een vermogenskuurtje gekregen en levert nu 671 pk. Maar dat alles wist je misschien al. In juni vorig jaar schreven we namelijk ook al over deze ex van Dirk Kuijt.

Kennelijk zijn alle voetballers al voorzien, of de vraagprijs is iets te ambitieus. Hoe dan ook: de auto staat nu nog steeds te koop bij hetzelfde autobedrijf. Dat wij de auto destijds in de spotlight hebben gezet heeft helaas ook niet mogen baten.

Het bijzondere is dat de auto inmiddels een kleine make-over heeft gekregen. In tegenstelling tot Dirk Kuijt is de auto nog wel te herkennen. De X6 is nu alleen matgrijs geworden. Of in ieder geval: deels matgrijs. De motorkap, de achterste wielkasten en de spoilers (inderdaad, meervoud) zijn nog zwart gebleven.

In het verleden was de X6 ook al matgrijs, dus je zou bijna denken dat het het autobedrijf oude foto’s voor de dag heeft gehaald. De kilometerstand is echter wel hoger sinds vorig jaar en in het verleden was de auto volledig matgrijs in plaats van deels. De auto lijkt dus toch opnieuw gewrapt te zijn.

Wrappen is meestal het laatste wat je moet als je een auto niet verkocht krijgt, maar aan de andere kant: fout was ‘ie toch al. Aan de vraagprijs is overigens niets veranderd, zo leert de Marktplaats-advertentie ons. Die zit nog steeds op €67.900. Misschien moet er toch eens wat aan de vraagprijs gedaan worden in plaats van aan de kleur…