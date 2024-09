Een BMW X5 samenstellen: zo moet het

Een piekfijn uitgevoerde BMW X5, met een historische knipoog. Hij heeft maar één nadeel.

De BMW X5 is inmiddels al 25 jaar de heerlijke middenweg in de SUV-line-up. Ja, eigenlijk is dat de X3 tegenwoordig, maar de X5 was in het prille begin zo’n SUV die nog wel eens in het onverharde zijn mannetje kon staan. Helaas werd de X5 over de jaren steeds meer slachtoffer van het sportief maken van logge SUV’s. Dat terwijl je naast het M-sportpakket wat vrijwel iedereen selecteert ook nog een offroad-achtige look kan krijgen op je X5. Wij noemen dat overigens ‘Standaardpakket’, maar elders noemt BMW het ‘xOffroad’.

X5 Edition 25 Jahre

Grappig genoeg is BMW ineens zeer te spreken over deze ‘standaardversie’ wanneer het gaat om nostalgie. Het merk onthulde deze zomer al de Anniversary Edition van de BMW X5 voor de VS, met datzelfde xOffroad-pakket. “Dat kunnen wij beter”, moeten ze gedacht hebben bij BMW in Canada.

Daar presenteren ze namelijk de BMW X5 Edition 25 Jahre. Wat zoals bekend staat voor de 25 jaar dat de BMW X5 in productie is. De X5 was een belangrijke auto voor BMW in Noord-Amerika en wordt dan ook al zijn hele leven in Spartanburg in de VS gebouwd. De 25 Jahre haalt dan ook zijn inspiratie van de X5 E53.

Niet alleen is de Edition 25 Jahre beter uitgevoerd dan de Amerikaanse versie, hij is gewoon überhaupt erg lekker uitgevoerd. Naast het xOffroad-pakket krijg je namelijk ook de 21 inch Styling 744-velgen mee. Naast de Diamond Cut-praktijken doen die wel denken aan de originele Styling 131-velgen van de X5 E53.

M5-kleuren

Over knipogen naar de E53 gesproken: de BMW X5 Edition 25 Jahre komt in twee kleuren en beide is het geen grijs. Het zijn beide kleuren uit het BMW-assortiment van des tijds. Ze waren leverbaar op de X5, maar je kent ze misschien beter van de M5 (E39). Het gaat dan om Oxford Green II (430) en Le Mans Blue (381). Het staat de nieuwe X5 ook zeer smakelijk.

De finishing touches zijn ook geïnspireerd op de E53. Zo krijg je normaliter zilveren raamlijsten, maar die zijn net als het origineel zwart gemaakt op de X5 Edition 25 Jahre. Het enige wat niet ‘klopt’ is dat de zilveren delen voorop niet in de nieren, maar in de bumper zitten. De zwarte nieren op de G05 maken het geheel wat subtieler, wat weer goed past bij de E53-tijd, maar eigenlijk wil je gewoon dezelfde kleur nieren als het origineel. Toch?

In ieder geval lijkt BMW voor de X5 Edition 25 Jahre de meeste keuzes goed gemaakt te hebben. Nadeel? Hij is door Canada, voor Canada. Er komen maar 250 exemplaren van deze editie en ze blijven allemaal in het Noord-Amerikaanse land. Geïnteresseerde Canadezen kunnen binnenkort alles vanaf 102.500 lokale dollars (68.268 euro) overmaken om hem te bemachtigen.