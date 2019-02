BMW zet dikke streep door blubbervette 9-serie

Wir schaffen das nicht.

We weten wat er door je heen ging bij het zien van de nieren van de gefacelifte 7-serie: “Als deze nieren al zó groot zijn, wat moet dat dan wel niet worden bij die 9-serie die er nog aan zit te komen?”. In 2015 én in de herfst van vorig jaar berichtten we immers nog dat de über-Bimmer er daadwerkelijk zou komen. Dat leek ook best logisch te zijn op basis van de ontwikkeling van BMW’s nomenclatuur in de laatste jaren: de 3 coupé/cabrio werd de 4 coupé/cabrio, de 5GT werd de 6GT, de 6 coupé/cabrio werd de 8 coupé/cabrio en bijna alles kreeg een M-badge. Indrukwekkendere badges brengen immers meer geld in het laatje.

Toch lijkt het er nu op dat de aloude Siebener zijn positie behoudt als topsedan van de Beierse Motorenfabriek, althans afgaande op berichtgeving van kwaliteitspublicatie Autocar. Let wel, dat was vijf maanden geleden ook de bron die meldde dat de 9-serie nog wél in de pijlijn zat. Verschil is dat ons aller Adrian van Hooydonk destijds nog als bron fungeerde, terwijl dit keer de info van ontwikkelingschef Klaus ‘fanboys moeten niet zo zeuren‘ Fröhlich afkomstig is.

Fröhlich is van mening dat BMW de top van de markt al prima bedient met de 7, de X7 en de nieuwe 8. Bovendien merkt hij op dat bepaalde concurrenten hun modelgamma’s in de topsegmenten inmiddels al aan het kortwieken zijn, omdat de markt qua volume maar klein is. We vragen ons dan wel af waar hij het over heeft, want dé grote concurrent Mercedes biedt ontiegelijk veel verschillende topmodellen aan. Desalniettemin vind ik als dinosaurus het persoonlijk wel fijn dat de Siebener gewoon de Siebener blijft. Plus, BMW heeft natuurlijk ook nog haar Rolls-Royce divisie, dus als klanten meer willen kunnen ze daar ook goed terecht.