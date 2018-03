BMW deelt M-badges uit als Oprah Winfrey auto’s

Jij krijgt een M-badge en jij krijgt een M-badge en nog 24 andere BMW's krijgen ook een M-badge.

Het uitmelken van de M-badge is een langlopend thema op deze site. We zouden deze berichten eventueel kunnen bundelen onder de pakkende titel ‘Kroniek van een aangekondigde dood: de M-badge’. De ironie wil namelijk dat hoe meer geld BMW uit de vermaarde badge peurt door deze op auto’s te plakken die het beeldmerk niet waard zijn, hoe minder de badge zelf waard wordt. Gevoelsmatig keert de wal een keer het schip, maar BMW denkt duidelijk dat dat moment nog niet bereikt is.

Misschien hebben ze daarmee een punt. Als de Münchenaren naar de concurrentie kijken, zien ze dat Mercedes al twee jaar lang zo’n 100.000 AMG’s wegzet in een jaar. In grote mate is dat te danken aan de ‘mindere’ AMG’s als de 43- en 45-modellen. Ter vergelijking, in 2013 pakte AMG nog een verkooprecord door 32.000 auto’s over de toonbank te schuiven. BMW hijgde de driepuntige ster vorig jaar (mits je modellen als de M240i en M550i meetelt) weliswaar in de nek, maar doet met zo’n 80.000 units qua pure aantallen toch zo’n twintig procent minder dan de grote concurrent.

Frank van Meel, de Nederlandse baas van M GmbH, heeft dan ook een duidelijk doel voor ogen: die 100.000 units moeten gehaald worden. De methode om dit te doen is simpel: in 2020 wil het merk 26 verschillende M-modellen aanbieden. Het speerpunt is (uiteraard) de nieuwe M3, die waarschijnlijk volgend jaar gepresenteerd wordt op de IAA in Frankfurt en qua techniek naar verwachting voort zal borduren op het huidige model. Dat wil zeggen achterwielaandrijving en een geblazen 3.0 zes-in-lijn onder de kap. Wel wil BMW de belofte om aan gewichtsbesparing te doen eindelijk waarmaken met de nieuwe M3, door het toepassen van veel aluminium en carbon. De nieuwe M3 moet zodoende minder wegen dan de M3 CS die 1.585 kilo op de schaal brengt.

Ook van de Z4, X3, X4 en 8-serie komen échte M-modellen op de markt, maar een groot deel van de 26 M-modellen (15 stuks) zullen toch ‘softere’ M-performance versies betreffen. BMW volgt hierbij grotendeels de Audi/Mercedes-strategie door een Jalapeño-variant en een Habanero-variant aan te bieden van een model. Denk hierbij aan een M340i naast de ‘échte’ M3.

In sommige gevallen zal de Jalapeño echter de heetste versie van een model worden en komt er simpelweg geen habanero, zoals dat nu al het geval is bij de Siebener. Onlangs schreven we bijvoorbeeld over de M130iX op basis van het voorwielaangedreven FAAR-platform. Deze krijgt waarschijnlijk geen M1 broer. De aandrijflijn van de M130iX gaat waarschijnlijk zijn weg vinden naar M-performance versies van andere FWD BMW’s zoals de X2. M GmbH komt met deze modellen overigens terug op eerdere berichtgeving/beloftes dat het voorlopig geen M-modellen met vierpitters zou aanbieden.

De beer lijkt volledig los te zijn wat dat betreft. Van Meel wil letterlijk liefst van álle modellen een M-variant maken, zo laat hij optekenen in Autocar:

BMW itself has significantly more models than BMW M. But we are looking at where we can expand our programme in the future. There is huge potential for growth. We are looking at all BMW models to see if we can make an M or M-Performance model out of them, although there must be sufficiently large customer demand before we commit. With M-Performance, we can reach buyers not possible with classic M models.

Is dit berichtgeving waardoor jij enthousiaster wordt van een toekomstig bezoekje aan een BMW M-dealer, of stap je over op Porsche totdat ook die definitief té mainstream worden?

Image-Credit: paarse M4 via autojunk