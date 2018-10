BMW: “fanboys moeten niet zo zeuren”

BMW heeft het helemaal gehad met de 'fans'.

Je hebt fanboys en dan zijn er BMW fanboys. De eerste categorie is het beste vergelijkbaar met Feyenoord supporters. Ze zijn gek van een bepaald model en zijn dat door dik en dun. Gaat het slecht: zijn ze fan. Wordt er een wanprestatie vertoond? Dan blijven ze fan. Kortom, trouwe devoten die hun merk/club trouw blijven. Persoonlijk ben ik ervan op de hoogte dat Subaru niet de beste auto’s ter wereld bouwt en dat De Graafschap geen topvoetbal speelt: maakt niet uit, je bent gewoon fan.

Bij BMW gebeurt er iets wonderlijks. Daar zijn er nog veel meer fans. Je kan ze het beste vergelijken met die van Ajax. Waar Ajax in 95/96 zijn hoogtijdagen beleefde was het voor BMW iets later. Zo rond de eeuwwisseling werden er volgens de BMW-adepten de beste auto’s aller tijden gemaakt. Modellen als de E46, E39, E38, E36/7, E53 en E52 waren briljant, perfect en magisch. Alles daarna was gewoon minder goed.

Ondanks dat BMW een groter modelgamma dan ooit heeft en dat het financieel beter dan ooit gaat, zijn de BMW adepten niet tevreden. Nee, we gaan niet (weer) de 2 Serie Gran Tourer afzeiken. Dat is te makkelijk. Zelfs bijzonder gave auto’s als de nieuwe 8 Serie, Z4 en M5 worden zeer sceptisch ontvangen. Het zou niets meer met een ‘echte’ BMW te maken hebben. Nu de nieuwe 3 Serie uitkomt kunnen we ons hart vasthouden. De ergste verwensingen komen waarschijnlijk uit de trouwe achterban van BMW-adepten.

Ontwikkelingschef Klaus Fröhlich heeft het inmiddels gehad met deze zogenaamde ‘fans’. Hij is mede verantwoordelijk voor de ‘G20’ (de nieuwe generatie 3 Serie). Hij ventileert zijn frustraties:

“It has to beat everybody in the segment in driving dynamics because all the Australian, UK and American journalists say ‘ooh the E46 CSL was the last real 3 Series’,”

De BMW chef is er he-le-maal klaar mee:

“I do not want to hear that shit anymore.”

Uiteraard is Frohlich zeer te spreken over de nieuwe BMW 3 Serie. Alle doelen die zijn gesteld, zijn ook daadwerkelijk behaald. Zowel op het gebied van rijeigenschappen als bouwkwaliteit heeft BMW met de G20 enorme stappen gezet. De stijfheid is enorm toegenomen, met ongeveer 30%. Hierdoor is de G20 sportiever en comfortabeler tegelijkertijd. Precies de kwaliteiten die BMW zo goed wist uit te buiten rond de millenniumwisseling.