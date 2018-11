Nederlandse prijs BMW X7 is bekend

Wat gaat het meest luxe model binnen de X-serie precies kosten?

Bij een vlaggenschip hoort ook een vlaggenschip-prijs. Daar doet BMW zeker niet kinderachtig over, want de X7 is niet voordelig te noemen. Allereerst even wat informatie over de marktintroductie.

BMW brengt de X7 in eerste instantie als xDrive40i, als xDrive30d en als M50d op de markt. Eerstgenoemde geeft je 340 pk en 450 Nm koppel. De xDrive30d is goed voor 265 pk en 620 Nm koppel en de M50d, het voorlopige topmodel, brengt 400 pk en 760 Nm koppel naar de rechtervoet. In alle gevallen gaat het om een drieliter zes-in-lijn in vorm van één benzine en twee diesels. Tevens komen alle drie de motoren met een 8-traps Steptronic automaat. Met een 0-100 tijd van zeven seconden is de xDrive30d de langzaamste van het stel. De xDrive40i doet het sprintje in 6,1 seconden en de M50d heeft 5,4 tellen nodig. Overigens is de M50d de enige van de drie die een topsnelheid van 250 km/u weet te halen.

De BMW X7 xDrive30d is het goedkoopste van het trio. Voor 115.350 euro staat ‘ie kaal op de stoep. Daarna volgt de X7 xDrive40i met een prijskaartje van 118.495 euro. De BMW X7 M50d neemt een grote stap qua prijsverschil. Deze dikke diesel kost maar liefst 148.495 euro.

De nieuwe BMW X7 staat vanaf 30 maart 2019 bij de dealer. Later volgend jaar zullen meer motorvarianten volgen.