De BMW 9 Serie maakt ons leven compleet

Natuurlijk, die hadden we nog niet. Kom er maar bij.

De expansiedrift van veel merken kent geen einde, zo lijkt het. Bij het ene merk valt het meer op bij het andere. Omdat BMW vroeger drie sedans (3, 5 en 7 serie) plus af en toe een sportwagen bouwde (Z1, Z3), valt het op dat er in de afgelopen jaren een enorm aantal nieuwe modellen is bijgekomen. Veel modellen zijn voornamelijk bedoeld om er vooral heel erg veel van te gaan verkopen. Denk aan de X2 en de 2 Serie Active Tourers.

Gelukkig kijkt BMW ook naar de bovenkant van het gamma. Volgens BMW design Chef Adrian van Hooydonk liggen daar nog kansen. Aan het Britse AutoCar laat hij weten dat een een 9 Serie vierdeurs coupé tot de mogelijkheden behoort. Die auto moet dan min of meer kunnen concurreren met de Mercedes-Maybach S600. Om een idee te geven hoe de 9 Serie eruit kan zien, hebben we de afbeelding van een 7 Serie iets uitvergroot:

Van Hooydonk over de 9 Serie:

“Laten we het zo stellen, we stoppen niet bij de 8 Serie. Het is uiteraard onze taak om met meer ideeën te komen die aantonen wat BMW nog meer zou kúnnen bouwen. Andersom is dit niet de bedoeling. Mijn team en ik kijken nu naar 2021 en daarna, tot zo’n 2030. We hebben enorm veel plannen.”

Verder geeft Van Hooydonk aan dat de nieuwe 8 Serie de eerste auto is in die nieuwe richting van BMW. Dat stemt ons gerust, de uiterst luxe en sportieve auto doet ons BMW-hart sneller kloppen dan sommige voorgaande modellen. De 8 Serie deelt zijdelings techniek met de 7 Serie en dat zal ook het geval zijn met de nieuwe 9 Serie. Van de 9 Serie kan er ook een hele range aan modellen komen, zoals een SUV, elektrische variant of een combinatie daarvan. BMW heeft alvast alle namen i1 tot i9, iX1 tot iX9 en X1 tot X9 vastgelegd.