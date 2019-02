Deze Toyota RAV4 is een 4%-bijteller met Tesla genen

LEASE DAN!!1!

Ooit was de Toyota RAV4 een veelgeziene verschijning in het Nederlands straatbeeld. We spreken dan vooral eind jaren ’90, begin jaren ’00. Toyota was er vroeg bij met de betaalbare softroader en veel Nederlandse gezinnen zwichtten voor de charmes van de SUV. Met een vanafprijs van circa 25 à 26 duizend Ekkermannen viel de auto voor velen ook net in de sweetspot om er eentje aan te schaffen.

Tegenwoordig zie je hooguit sporadisch nog zo’n RAVje rijden. Onder de kap van het nieuwste model ligt een hybride aandrijflijn, maar die levert geen bijtellingsvoordeel meer op. Bovendien heeft de concurrentie inmiddels ook ontdekt dat dit segment behoorlijk winstgevend kan zijn, mits je de juiste snaar weet te raken. Ieder zichzelf respecterend merk heeft tegenwoordig een SUV van dit formaat in het gamma.

Toch heeft Toyota potentieel de kans gehad om joekelveel extra RAV-en te verkopen in Nederland. Dan gaat het echter niet over het model voor de Europese markt, maar om een speciaaltje voor de Noord-Amerikaanse markt. Tussen 2012 en 2014 ontstonden in Canada iets meer dan 2.400 units van de RAV4 EV, die in samenwerking met -jawel- Tesla ontwikkeld werd.

Dat laatste moet je eigenlijk zo uitleggen: Tesla leverde alles voor de aandrijflijn, Toyota voegde de koets, het chassis, de stoelen en de plastic onderdelen van het interieur toe. De accu, het oplaadsysteem, de omvormer, motor, versnellingsbak en bijbehorende software kwamen allemaal rechtstreeks uit de fabriek van Tesla in Fremont (voorheen uiteraard een Toyota/GM joint venture) en bestaan uit een soort mix van Model S en Tesla Roadster componenten.

De motor levert 154 pk, wat niet overbemeten lijkt voor een 1.830 Kg wegende SUV. Dankzij het insta-koppel van de elektromotor is de acceleratie naar 100 echter best prima; de verkoper claimt zeven seconden. De topsnelheid is daarentegen wel beperkt, want bij 160 kilometer per uur is de koek op. Helaas is dat niet het enige waaruit blijkt dat dit een EV is van een oudere generatie, want de actieradius is helaas meer Tesla Roadster dan Tesla Model S: volgens Trumps favoriete overheidsorgaan (de EPA) bedraagt deze slechts 166 kilometer. De NEDC of WLTP waarden zouden ongetwijfeld een stuk(je) hoger uit zou vallen, maar linksom of rechtsom houdt het hoe dan ook niet over.