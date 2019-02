Schumacher: “Onze harten zullen altijd rood zijn”

Mercedes? Wat is dat?

Het zal je niet ontgaan zijn: Mick Schumacher, zoon van, maakt sinds kort officieel deel uit van het opleidingsteam van Ferrari. Voor de de casual observer zal dat op het eerste gezicht niet bepaald een schok zijn. Micks pa werd immers definitief een legende dankzij zijn periode bij team rood. Toch is de betrekking van Shuey junior bij het Italiaanse team niet per se zo vanzelfsprekend als het lijkt. Ten eerste omdat Mick lange tijd niet zo’n heel geweldige resultaten behaalde in de opstapklasses. Zoals Frits van Amersfoort zich laatst liet ontvallen: “Mick heeft het racen moeten leren, Max is ermee geboren”. Frits kan het weten, want beide talenten kwamen immers in het verleden uit voor van Amersfoort Racing.

Maar de tweede en misschien nog wel belangrijkere reden dat Mick niet eerder rood kleurde, was zijn verbintenis met de kleur zilver. De jonge Schumacher was jarenlang een bekende verschijning tijdens allerlei evenementen van Mercedes, reed met een Mercedes-motor naar de titel in de F3 en stapte ook weleens in een DTM auto van de driepuntige ster (niet voor races). Bovendien begon en eindigde de Rekordmeister himself zijn carrière min of meer bij Mercedes, waarna hij afzwaaide en Markenbotschafter voor het merk uit Stuttgart werd.

In een interview met Mobil 1 The Grid werd Mick dan ook gevraagd of het geen moelijke keuze was voor hem om voor Ferrari te gaan en niet voor Mercedes. Mick zou hierop een politiek correct antwoord kunnen geven in de trant van ‘het zijn allebei mooie merken, maar ik kreeg deze kans en ik besloot ‘m te pakken’. In plaats daarvan besloot hij echter resoluut om recht uit het (rode) hart te spreken:

Ons hart was altijd rood en dat zal het ook altijd blijven. Ik voelde me hier beter bij en dat is waarom we deze beslissing genomen heb.

Kijk daar is het dan, hard bewijs dat de rode baron de 550 Maranello (rijtest) toffer vindt dan een Mercedes SL. Waarvan akte.