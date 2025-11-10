Gaat de Mégane met verbrandingsmotor een comeback maken?

De Mégane vervangen door de Megane E-Tech was misschien toch niet zo’n goed idee…

Auto’s als de Ford Focus en de Renault Mégane waren altijd bovenaan de verkoopstatistieken te vinden, maar tijden veranderen. De Ford Focus gaat deze maand uit productie en de Mégane zoals we die kenden bestaat ook niet meer. Er is nog wel de Megane E-Tech, maar dat is eigenlijk een ander model.

Ondanks de bekende naam noteert de Megane E-Tech ook niet de verkoopcijfers die de oude Mégane haalde. Renault loopt echt verkopen mis omdat ze geen fatsoenlijke Golf-concurrent meer hebben. Gaan ze daar nog wat aan doen…?

Dat is niet zo simpel, omdat Renault – in tegenstelling tot Stellantis – met dedicated EV-platforms werkt. Renault overweegt echter voor de volgende generatie de optie van een plug-in hybride aandrijflijn of een range-extender toe te voegen. Dat heeft AutoExpress vernomen van CEO Fabrice Cambolive.

Dit zou dus betekenen dat de Renault Mégane met verbrandingsmotor weer een comeback gaat maken. Dat is helemaal geen gek idee, want dit segment is echt nog niet dood. Volkswagen heeft dit jaar in Nederland nog gewoon 2.768 Golfjes aan de man gebracht. Dat is niet wat het geweest is, maar het is ook niet niks.

Liefhebbers vragen zich misschien nog af: gaat de Mégane R.S. ook een comeback maken? Reken daar maar niet op. Het gaat alleen over plug-in hybrides en/of EV’s met een range extender. Daar zit hoogstwaarschijnlijk geen hot hatch tussen. Wil je een hot hatch bestellen bij Renault? Dan word je doorverwezen naar de Alpine A290 of de Renault 5 Turbo 3E.

Bron: AutoExpress