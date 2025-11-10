En wat doe je dan? Je gaat proberen je concurrent een oor aan te naaien…

Wat een race was het gisteren hè? Max Verstappen liet weer eens zien dat hij de allerbeste is en dat de rest niet eens in zijn schaduw zou mogen staan. Starten vanuit de pits, een lekke band en 18 auto’s voor hem en zelfs zonder regen uiteindelijk derde worden. Magistraal en petje af. Maar als iemand zo goed en zo snel is, zie je bij een team als McLaren toch wat paniek toeslaan.

En dat terwijl datzelfde McLaren dit seizoen de wind flink mee heeft. Ze winnen races, staan er qua tempo uitstekend bij en lijken eindelijk weer te rijden zoals McLaren hoort te rijden. En toch, toch knaagt er ergens iets. Want zodra Red Bull ook maar iets nieuws probeert, gaan in Woking de wenkbrauwen omhoog.

Na de Grand Prix dit weekend, waarin McLaren als eerste en vijfde eindigde, uitte teambaas Andrea Stella zijn zorgen over een motorwissel bij Red Bull. Volgens hem zou die stap “op de grens van het reglement” kunnen zitten. Hij vroeg zich hardop af hoe dat precies binnen de regels past en wat het betekent voor de budgetcap.

Bij McLaren heerst pure paniek

Het klinkt bijna als een team dat zijn zenuwen niet helemaal meer in bedwang houdt. Want ja, McLaren is snel, maar Red Bull is nog steeds Red Bull. Een paar updates, een strategische zet hier en daar, en ze zitten er weer bij. En dus kijkt McLaren niet alleen in de spiegels, maar ook in de reglementen.

Er zit iets aandoenlijks in: de angst van een team dat eindelijk weer wint, maar weet dat het moeilijker is om vooraan te blijven dan om er te komen. Ze hebben het goed voor elkaar, maar Red Bull hoeft maar een halve stap te zetten om het evenwicht te verstoren.

En zo klinkt Stella’s opmerking minder als een beschuldiging en meer als een reflex. Een manier om te zeggen: we weten dat ze eraan komen…

En dat maakt het des te spannender.