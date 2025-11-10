En wat doe je dan? Je gaat proberen je concurrent een oor aan te naaien…
Wat een race was het gisteren hè? Max Verstappen liet weer eens zien dat hij de allerbeste is en dat de rest niet eens in zijn schaduw zou mogen staan. Starten vanuit de pits, een lekke band en 18 auto’s voor hem en zelfs zonder regen uiteindelijk derde worden. Magistraal en petje af. Maar als iemand zo goed en zo snel is, zie je bij een team als McLaren toch wat paniek toeslaan.
En dat terwijl datzelfde McLaren dit seizoen de wind flink mee heeft. Ze winnen races, staan er qua tempo uitstekend bij en lijken eindelijk weer te rijden zoals McLaren hoort te rijden. En toch, toch knaagt er ergens iets. Want zodra Red Bull ook maar iets nieuws probeert, gaan in Woking de wenkbrauwen omhoog.
Na de Grand Prix dit weekend, waarin McLaren als eerste en vijfde eindigde, uitte teambaas Andrea Stella zijn zorgen over een motorwissel bij Red Bull. Volgens hem zou die stap “op de grens van het reglement” kunnen zitten. Hij vroeg zich hardop af hoe dat precies binnen de regels past en wat het betekent voor de budgetcap.
Bij McLaren heerst pure paniek
Het klinkt bijna als een team dat zijn zenuwen niet helemaal meer in bedwang houdt. Want ja, McLaren is snel, maar Red Bull is nog steeds Red Bull. Een paar updates, een strategische zet hier en daar, en ze zitten er weer bij. En dus kijkt McLaren niet alleen in de spiegels, maar ook in de reglementen.
Er zit iets aandoenlijks in: de angst van een team dat eindelijk weer wint, maar weet dat het moeilijker is om vooraan te blijven dan om er te komen. Ze hebben het goed voor elkaar, maar Red Bull hoeft maar een halve stap te zetten om het evenwicht te verstoren.
En zo klinkt Stella’s opmerking minder als een beschuldiging en meer als een reflex. Een manier om te zeggen: we weten dat ze eraan komen…
En dat maakt het des te spannender.
Reacties
lekkerlinksrijden zegt
Past prima binnen het reglement, 10 plekken straf op de grid maar verder dan plek 20 kun je niet dus ja het klopt. Budgercap staat vast, dus zolang je er binnen blijft is er niks aan de hand, en dat weten ze zelf toch ook wel of niet. Dus de conclusie, Norris heeft nog een motor wissel nodig en dat gaat m 10 plekken kosten, maar waar doe je het dat is de vraag
Edge zegt
Nicolas, ik ben blij dat jij af en toe nog een artikeltje aan de F1 wijdt. Ik vond de F1 posts hier altijd leuk om te lezen en leuk om op te reageren, maar het aanbod is toch wel heel karig geworden sinds de rest niet meer over de F1 schrijft.
On topic:
Ik heb me er ook even in verdiept, en het zit dus blijkbaar zo: De teams hebben blijkbaar een soort gentlemans agreement met de FIA afgesloten dat motorwissels om betrouwbaarheidsredenen niet meetellen voor de budgetcap, maar wissels met performance als uitgangspunt wél. Alleen staat dat dus nergens in de regels gedocumenteerd, en vraag ik mij af in hoeverre de FIA hier iets tegen kan doen.
Johanneke zegt
Het was inderdaad weer bijzonder wat Verstappen liet zien. Natuurlijk helpt die nieuwe motor, maar dan nog. Keer op keer bewijst ie weer uit een ander hout gesneden te zijn.