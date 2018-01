BMW’s nieuwe TC maakt rijden nog geweldiger

Maar wacht, het wordt toch pas echt leuk als je die TC afzet?

BMW is weer trots op een technisch foefje dat ze bedacht hebben in Beieren. Het heeft te maken met hun Traction Control systeem. Op zich is Traction Control natuurlijk niks nieuws. Ik zie het symbooltje van een slippende auto zelf ook regelmatig oplichten op het instrumentenpaneel van mijn dikke E46 320ci uit 1999, zeker in dit jaargetijde. Maar BMW heeft het systeem nu veel sneller gemaakt. Vijftig keer zo snel, om precies te zijn.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de grote vrees van elke manager: korte lijntjes. Omdat het controleproces nu plaatsvindt in de aandrijflijn zelf in plaats van in een externe unit zoals bij conventionele systemen, kan het syteem sneller schakelen. De ins en outs doet BMW niet uit de doeken, waarschijnlijk omdat we die toch niet zouden snappen. Maar qua concept lijkt het idee vergelijkbaar met het plaatsen van turbo’s in de hete ‘Vee’ van een Vx-motor, lekker dicht bij het vuur. Eigenlijk heel logisch, net als biologisch.

Het vernieuwde systeem zit al op de nieuwe BMW i3S. Volgens BMW’s chassisbaas Peter Langen vragen elektrische auto’s met hun instant torque namelijk sowieso meer van de Traction Control. De ervaringen van het nieuwe systeem met de i3S zijn echter zo goed dat het nu ook naar Γ‘lle andere BMW en MINI-modellen komt. Dit ongeacht of die modellen voor-, achter- of vierwielaandrijving hebben.

Volgens BMW moet je niet direct een verschil van dag en nacht verwachten door het nieuwe systeem. Desalniettemin denken de Duitsers dat de snellere TC kan zorgen voor een betere acceleratie bij slechte weersomstandigheden, met name vanuit stilstand en krappe bochten. Daarnaast helpt de Usain Bolt onder de TC’s ook in situaties waarin remenergie wordt teruggewonnen, mits jouw BMW dat doet. De techniek staat voor niks.