FIA-bons Charlie Whiting steekt zijn kop in het zand

Naar verluidt is Charlie's dartnaam Charlie 'de struisvogel' Whiting.

Charlie Whiting is al jarenlang een vaste waarde bij de FIA. Als Formula One Race Director en hoofd van het F1 Technical Department is hij er verantwoordelijk voor dat de teams en coureurs zich aan de regeltjes houden. Tevens is hij de man die menig zondagmiddag op een knopje drukt waardoor de startlichten doven.

In het recente verleden heeft de aimabele grijsaard een dosis kritiek te verwerken gekregen van fans omdat hij de gewoonte ontwikkeld had regenraces te starten achter de Safety Car. Gelukkig is die trend inmiddels doorbroken, mede onder invloed van Liberty Media. Misschien is dat wel het beste wat de Amerikanen tot nu toe betekend hebben voor de sport.

Maar, op een heel ander vlak heeft nieuwe regelgeving ook voor een ‘negatieve’ ontwikkeling gezorgd. We schreven al eerder dat waar er in 2016 nog 866 inhaalacties waren in de F1, dit er vorig jaar nog maar 435 waren. Het kan overigens nog een stuk slechter, want die 435 goede moves zijn er nog altijd zo’n twee keer zoveel dan er in 2005 plaatsvonden (historisch perspectief). Overigens vind je her en der wat afwijkende cijfers afhankelijk van welke bron je raadpleegt, maar im Großen und Ganzen is de trend hetzelfde.

De simpele conclusie: de maatregelen die de FIA aan het begin van dit decennium nam om inhalen te bevorderen (DRS, kleine hoge achtervleugel), werkten puik. De regelwijziging die aan het begin van vorig jaar werd doorgevoerd (bredere, lage achtervleugel, meer downforce, bredere auto’s) hebben deze positieve effecten echter weer deels de nek omgedraaid.

Doch volgens Charlie Whiting is Ockhams scheermes niet van toepassing op dit geval. Er ligt wat hem betreft een andere verklaring ten grondslag aan de daling van het aantal inhaalmanoeuvres. De drie beste teams zijn simpelweg te snel!

The biggest problem we’ve had this year is that it’s clear the big three teams – if you want to call them that – in Mercedes, Ferrari and Red Bull are significantly quicker than the rest. I don’t think the racing has been bad, it’s just that some have done a significantly better job than others, which is nothing new in formula one.

Het lijkt ons niet echt een steekhoudende verklaring, maar goed, Charlie doet hem in de New York Times. Misschien denkt hij dat die Amerikanen toch te weinig van de F1 snappen om zich te realiseren dat dit een broodje aap is. De grotere vraag is echter of het wel zo erg is dat inhaalacties zeldzamer worden. Natuurlijk is het gaaf als Max Lewis buitenom pakt in 130R, maar een op papier slecht ‘inhaaljaar’ als 2005 was om te volgen best spannend.

Maak jij je zorgen over de halvering van het aantal inhaalmanoeuvres? Denk je dat Charlie wél een punt heeft en dat er dit jaar weer meer ingehaald zal worden? Laat het weten, in de comments!

Image-Credit: Formula 1 via Twitter