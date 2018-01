Bernie Ecclestone zegt sorry tegen GP organisatoren

Bernie praat over zijn eerste jaar aan de zijlijn van de F1 sinds mensenheugenis.

Jarenlang zwaaide Bernie Ecclestone de scepter over de F1. In 2005 verkocht hij weliswaar reeds een deel van de sport aan CVC Capital Partners, maar op de een of andere manier bleef hij gewoon aan als de grote man die de belangrijke deals mocht maken. Maar een dik decennium later kon de Brit vervolgens niet (meer) voorkomen dat Liberty Media de sport overnam en hij weggeschoven werd in een erebaantje.

Dat dit de grote kleine man niet lekker zit, is wel duidelijk. Enkele maanden geleden haalde hij hard uit naar zijn opvolgers, die volgens Bernard nog niet veel voor elkaar hebben gekregen. Na een jaar aan de zijlijn vond Auto-Motor-und-Sport het tijd voor een interview met de oldtimer. Een bloemlezing.



Heb je de races op TV bekeken?

Ja. Het is nu allemaal een stuk meer ontspannen. Omdat ik er niet meer bij betrokken ben, zie ik ook meer dingen die ik niet zou doen of anders zou doen.

Is de Formule 1 nog uw kindje?

Dat is een te groot woord. Het is iets waarbij ik betrokken ben geweest, waarbij ik geholpen heb het te ontwikkelen samen met alle teams. Ik wil graag zien hoe het zich verder ontwikkelt.

In het begin van het jaar was je nog aanwezig bij een paar races. In de tweede helft van het jaar was je alleen in Brazilië van de partij. Is daar een reden voor?

Volgens mij willen de nieuwe leiders me er niet graag bijhebben.

De kijkcijfers zijn dit jaar gestegen…

Ik heb vijf jaar gewacht op het moment dat Ferrari weer vooraan mee zou doen. Het duel met Mercedes heeft de fans weer gemobiliseerd. Ik heb me de laatste tijd bij veel GP-organisatoren verontschuldigd. Zij betaalden me veel geld voor ‘de oude Formule 1’. Alles wat ze kregen waren Mercedes-overwinningen. Ik ben blij dat ze nu weer waarde voor hun geld krijgen.



Ben je verrast door de comeback van Ferrari?

Ze zijn daar slim genoeg om naar anderen te kijken om te weten wat ze fout doen. Mercedes levert motoren aan meerdere klantenteams. Er zijn dus voldoende mensen met kennis van zaken die je een baan kan geven…

Liberty Media heeft veel geld in marketing gestopt…

Ik vind dat een belangenconflict. De teams moeten zelf proberen zichzelf te verkopen aan de fans, evenals de organisatoren van races. Als de FOM zich ook met de promotie gaat bemoeien krijg je onduidelijkheid. Wat is dan nog de taak van de teams en de organisatoren? Dat zorgt alleen maar voor verwarring.

Nu komt de moeilijke fase voor Liberty Media. Ze willen de regels na 2021 drastisch veranderen. Maar op het vlak van de motoren hebben ze al flink wat tegenwind gekregen. Heeft u dat verrast?

Ik heb de teams twee jaar geleden gezegd dat ze die rotmotor kunnen houden mits de limiet voor de hoeveelheid gebruikte benzine opgerekt wordt. Als het echter aan mij had gelegen had ik deze motoren eruit geschopt. Vanaf dag één is deze huidige generatie motoren een ramp geweest. F1 moet terugkeren naar een motor die goede races mogelijk maakt. En die een V12 is.

Sergio Marchionne heeft gedreigd dat Ferrari de F1 de rug toe kan keren. Moeten we dat serieus nemen?

Als het Luca di Montezemelo was geweest niet. Voor hem was de rensport zijn leven. Voor Marchionne geldt dat niet, hij kan ook zonder de F1. Ik ben er bang voor dat Ferrari ook zonder de F1 kan bestaan, maar andersom niet.

Waarvan akte. Is de F1 nog steeds leuker zonder Bernie, of begin je nu toch je twijfels te krijgen?