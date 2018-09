BMW’s zelfrijdende motor wil rijden nóg leuker maken

Het klinkt totaal onlogisch, totdat je de uitleg hebt gehoord.

Tegenwoordig zijn autofabrikanten naarstig bezig met het verbeteren van de techniek rondom autonoom rijden. Echter, zelfrijdende motoren hebben we nog maar weinig voorbij zien komen. Dit betekent zeer zeker niet dat er stilgezeten wordt. BMW is hiervan het levende bewijs. De Beierse auto- en motorenfabrikant onthulde deze week haar eerste autonome tweewieler, nadat ze er twee jaar achter gesloten deuren mee bezig zijn geweest.

In het specifiek praten we over een autonome versie van de BMW R 1200 GS. Het project is ontwikkeld en tot stand gekomen onder leiding van ingenieur Stefan Hans en zijn team. Wat voorlopig nog wordt behandeld als een prototype, moet zich langzaam maar zeker schapen tot de toekomst van het motorrijden. Daarnaast mikt het prototype op het ontdekken en uitpluizen van de beste manier om autonome techniek toe te passen op motoren.

Betekent dit dat we in een verre toekomst ook niet meer zelf motor hoeven te rijden? Absoluut niet. Waar zelfrijdende auto’s het verkeer kunnen versoepelen of kunnen fungeren als een alternatieve wijze van openbaar vervoer, moeten autonome motoren een heel specifiek doel gaan dienen. BMW, bijvoorbeeld, mikt momenteel volledig op veiligheid. De Duitsers zijn er niet op uit om het plezier van het rijden te laten verdwijnen. Integendeel, door de veiligheid te vergroten, willen ze er juist voor zorgen dat men meer plezier heeft en comfortabeler kan rijden.

Afgezien van de autonome techniek die in de tweewieler is geïmplementeerd, geniet het prototype van een aantal andere innovatieve kenmerken. Naast een frame dat volledig uit de 3D-printer is gekomen, heeft de BMW R 1200 GS bijvoorbeeld speciale laserkoplampen. In de video hieronder leggen de ingenieurs uit wat ze precies hebben gemaakt.