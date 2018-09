Dit weerzinwekkende Mercedes-blok heeft 1.000+ pk

En dat in een cabriolet.

De lucratieve samensmelting van Mercedes en AMG geeft ons al meer dan een decennialang krachtige Duitse parels. De geschiedenis heeft ons ondertussen geleerd dat, hoewel AMG allesbehalve inhoudt op het gebied van vermogen, het voor een kleine groep gestoordelingen vrijwel nooit voldoende is. Posaidon richt zich juist op dit stel. Bij het meest recente voorbeeld van haar oneindige creativiteit zien we ze het vermogen van de S63 Cabrio met driekwart verhogen.

Terwijl de naam doet vermoeden dat de tuner het vermogen van de auto met ‘slechts’ 200 pk heeft opgekrikt, lezen we op het specificatieblad prestatiecijfers waarvan we haast uit de bureaustoel glijden. Posaidon noemt het project de S63 RS 850+. Waar het plusteken bij andere modellen van de tuner verwijst naar een kleine marge, ontdekken we bij deze cabriolet juist een extreme stijging. De krachtbron produceert meer dan 1.020 pk.

Andere tuningsbedrijven pronken graag met een dergelijk vermogen door de buitenzijde als een soort weerspiegeling van de woest indrukwekkende aandrijflijn weg te zetten, maar Posaidon laat zich niet verleiden tot dergelijke ingrepen. In plaats daarvan hebben ze alle aandacht gericht op de krachtbron.

In de praktijk betekent dit dat Posaidon het 5,5-liter M157-blok, een twin-turbo V8, vergroot hebben met liefst 0,8 liter. Niet alleen dat, de tuner heeft tegelijkertijd verschillende onderdelen van de motor – zoals de krukas, drijfstangen en zuigers – van een sterker materiaal gemaakt. De cilinders zijn eveneens versterkt. Daarnaast heeft Posaidon de druk van de turbo’s verhoogd, de zeventraps automaat versterkt en allerlei elektronische aanpassingen doorgevoerd. De auto is daarbovenop nog eens voorzien van andere luchtfilters, grotere luchtinlaten en een speciaal radiateurpakket om de koeling binnen de perken te houden.

Het spreekt voor zich dat dit bijna onvoorstelbare resultaten als gevolg heeft. De krachtbron perst er, zelfs op simpele Euro 98 benzine, meer dan 1.020 pk en 1.400 Nm aan koppel uit. Posaidon heeft de topsnelheid uit voorzorg voor de banden elektronisch moeten begrenzen op 350 km/u. De auto schiet in 2,9 seconden naar de 100 km/u.

Overigens is er goed nieuws voor hen die het desbetreffende M157-blok niet in de S63 Cabrio hebben liggen. Dezelfde wilde tuningsbeurt is namelijk ook beschikbaar voor andere modellen met deze aandrijflijn. Naast de E63 AMG, kunnen o.a. de CLS63 AMG en de G63 AMG naar Posaidon voor de behandeling.