Eerste ongeluk Apple-auto is een feit

Niet bepaald een mijlpaal om bij stil te staan.

Californië is vandaag de dag één grote speeltuin voor techbedrijven om nieuwe technologie te testen. Andere staten als bijvoorbeeld Arizona zijn ook populair, maar in Cali zijn de meeste techbedrijven gevestigd en dus zijn hier ook de meeste projecten te spotten op de openbare weg.

Hoewel Apple nooit spreekt over het zelfrijdende autoprogramma, is het techbedrijf wel degelijk druk met het ontwikkelen van dergelijke technologie. Een testauto van het merk was namelijk recent betrokken bij een ongeluk. Via de Californische DMV (Department of Motor Vehicles) is met een openbaar rapport min of meer bevestigd dat Apple proeven onderneemt.

De auto in kwestie was een Lexus RX 450h. Een zelfrijdende auto waar ook Google tests mee onderneemt. Tijdens het invoegen op de snelweg klapte een Nissan Leaf op de achterkant van de Lexus. Volgens het rapport zou de Leaf met een snelheid van 24 km/u de kont van de RX 450h hebben gekost. De Lexus ging met een gangetje van ‘minder dan 1.6 km/u’ over de invoegstrook, wachtende op een moment om veilig in te voegen. Het is niet bekend of er op dat moment file stond op de snelweg, aangezien de snelheid van de zelfrijdende Lexus nogal laag was. Beide auto’s raakten beschadigd bij het incident, maar er waren geen gewonden.