Porsche-dealer vlucht met 2,5 miljoen aan GT3-orders

Voor zij die anno 2018 nog steeds overtuigd zijn dat de praktijken van grote bedrijven op legitieme wijze verlopen, hebben we vandaag wederom een duidelijk voorbeeld om dit beeld met de grond gelijk te maken. De grootste Porsche-dealer van de Verenigde Staten is recentelijk aan het licht gekomen in een oplichingsschandaal waarbij 2,5 miljoen dollar (2,1 miljoen euro) is gemoeid.

Dit blijkt uit de details van een nieuwe rechtszaak, die vorige week is aangespannen tegen de vice-president van Champion Porsche, een dealer in Pompano Beach, Florida. De desbetreffende vice-president, Shiraaz Sookralli, wordt ervan beschuldigd tenminste 24 mensen te hebben opgelicht. Althans, sinds Sookralli aan het einde van augustus spoorloos is verdwenen, kan het eigenlijk niet anders dan dat hij inderdaad het meesterbrein is achter deze operatie.

Naar verluidt heeft Sookralli de afgelopen maanden een uitgebreid schema opgezet om klanten geld afhandig te maken, nadat hijzelf te maken kreeg met geldproblemen. Sookralli liet klanten van het bedrijf die een Porsche GT3 (rijtest) of GT3 RS wilde bestellen, geld overmaken naar zijn “shell company” (een inactief bedrijf dat geen andere functie heeft dan geld te ontvangen) genaamd Champion Autosport. Om ervoor te zorgen dat geen van zijn klanten lucht kreeg van zijn illegale handelingen, bleef hij gedurende het verkoopproces bijzonder vriendelijk en wees hij ze een (nep) productieslot toe, zo ontdekten ze later. In werkelijkheid werden hun namen verbonden aan andere Porsche-modellen. Immers, de GT3 of GT3 RS die ze besteld dachten te hebben, bestond helemaal niet.

Het is momenteel niet duidelijk of de jacht wordt geopend op Sookralli. Zoals gezegd is de man momenteel nergens te bekennen, daar hij ongetwijfeld is gevlucht in het licht van zijn daden. Echter, wanneer hij gepakt wordt op basis van zijn praktijken, dan zal hij zeker een reeks straffen aan zijn broek krijgen. Mogelijk gaat hij hierdoor zelfs de gevangenis in.

Helemaal onverwachts is het overigens niet. Naar verluidt was Sookralli in 2016 ook betrokken bij eenzelfde soort plooi, waarbij er in twee gevallen neppe productiesloten werden verkocht van de gelimiteerde Porsche 911 R. (Bron: The Drive)