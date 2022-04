Bodem subsidiepot elektrische auto’s al weer in zicht

Binnen nu en een maand is de subsidiepot voor de aankoop van een nieuwe elektrische auto in 2022 al weer leeg.

Voor de aanschaf van een volledig nieuwe elektrische auto tot 45.000 euro ligt voor elke particuliere koper 3.350 euro subsidie klaar. Tenminste als je snel bent. Want voor 2022 was er in totaal 71 miljoen euro subsidie. Imiddels is dat voor meer dan 80 procent op, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er is nog zo’n 11,7 miljoen euro beschikbaar. In het huidige tempo betekent dat de bodem van de put over 4 weken bereikt is.

Elektrische auto steeds goedkoper

Brancheorganisatie BOVAG denkt dat het grotere aanbod aan relatief goedkopere volledig elektrische auto’s mensen over de streep trekt. Ze worden steeds populairder ook in combinatie met private lease geven ze aan in een reactie aan het AD.

In hetzelfde artikel reageert ook de Rai vereniging. Die wil gewoon meer geld in de pot. Het kabinet heeft torenhoge ambities om de uitstoot naar beneden te krijgen, dus dan moet je de verkoop ook stimuleren. Dan komen er op termijn ook vanzelf meer tweedehands elektrische auto’s op de markt.

Occasions

Als je in de markt bent voor een tweedehands elektrische auto kom je trouwens ook in aanmerking voor overheidssteun. Voor een gebruikt exemplaar is in 2022 in totaal 20,4 miljoen euro beschikbaar en daar is nog bijna 6,8 miljoen euro van over. Met het tempo van de verkopen in de tweedehands markt is dat genoeg voor nog zo’n 10 weken.