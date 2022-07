Boerenprotesten zorgen juist voor MINDER files

Ha! Dat zagen die boeren mooi niet aankomen. Hun protesten zorgen juist voor minder files op de Nederlandse snelwegen.

Het is kommer en kwel op de Nederlandse wegen. Files, files en nog eens files en als je al eens door kunt rijden, mag je maar 100. Niet dat je dat haalt, want tegenwoordig is de kans groot dat er dan ineens een dikke John Deere op de linkerbaan opduikt.

De boeren zijn boos en als boeren boos zijn, pakken ze hun tractor en zetten ze die ergens stil. Het liefst op een plek waar anderen er niet langs kunnen. Ja, die boerenprotesten zijn een toonbeeld van *KUCH* goed uitgekiende acties, zoveel denkwerk als hier achter schuilgaat. Dat zijn me Einsteins hoor, die boeren…

Boerenprotesten zorgen voor minder files

De boeren hopen natuurlijk de samenleving te ontwrichten met hun protesten. Want ellenlange files op de snelwegen zal de hoge heren in Den Haag leren. Alleen jammer dat de boerenprotesten juist voor MINDER files zorgen op de snelwegen.

Da’s ook lullig voor ze. Komen ze helemaal vanuit Oost-Knollendam, of hoe hun boerengat ook mag heten, naar de grote snelweg in de echte wereld om automobilisten eens flink dwars te zitten, zorgt dat juist voor het tegenovergestelde effect.

Mensen gingen bewust minder de weg op

Flitsmeister heeft voor ons uitgezocht hoe dit merkwaardige effect te verklaren is. En dat is eigenlijk verrassend simpel. Er gingen namelijk minder mensen de weg op toen ze hoorden van de boerenprotesten. Die dachten waarschijnlijk “dikke Sjaak, ik ben niet gek, ik ga lekker thuiswerken. Beetje zoals de boeren dat normaal ook doen”.

In totaal gingen er gisteren 4% minder automobilisten de weg op. En nou lijkt dat niet heel veel, een afname van 4% zorgt voor een vermindering van de files met 45%. En dat is wél een flink verschil.

Dus kortom, boerenprotesten zorgen voor minder files op de snelwegen. Namens alle automobilisten die wél naar hun werk moeten vragen we de boeren dan ook dringend om vooral door te gaan met het blokkeren van de snelwegen.

Kunnen wij tenminste lekker doorrijden.