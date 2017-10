Hilarisch: oude auto’s mogen nu wél weer Rotterdam in!

De autoriteiten maken van de Rotterdamse milieuzone een klucht van Jiskefetesque proporties. En het ergste is: een nieuwe plottwist ligt al op de loer.

Oude auto’s zijn momenteel heet. Dat komt mede door de soepele bijtellingsregels voor youngtimers, maar ook omdat veel mensen het metaal van vroeger opeens wat leuker vinden dan al het moderne spul. Probleem is alleen: milieugekkies hebben het niet zo op die oude meuk, omdat ze een plethora aan giftige stoffen zouden uitbraken. Waar of niet, middels milieuzones proberen enkele steden al auto’s van een bepaalde leeftijd te weren uit hun boezems.

Zo ook in Rotterdam, dat in januari 2016 een zone invoerde waar diesels van voor 2001 en benzinestokers van voor 1 juli 1992 niet meer welkom waren. De arbitraire datum van 1 juli 1992 is waarschijnlijk gekozen omdat een mattie van een van de regelgevers een E30 heeft van juni 1992, maar dat terzijde. Helaas voor de ambtelijke molen was er een autoclub die protest indiende tegen de milieuzone en de bestuursrechter gaf deze club gelijk, tenminste voor wat betreft de oude benzineauto’s. Volgens de rechter was er geen bewijs dat deze daadwerkelijk disproportioneel veel stikstofoxiden de lucht in spuwen.

Einde van het verhaal? Neen! De gemeente reageerde hierop door simpelweg met nieuwe regelgeving te komen onder het mom oude wijn in nieuwe zakken. Met net iets andere bewoordingen hoopten ze daarmee weg te komen. De Stichting Rotterdamse Klassiekers kondigde direct een nieuwe gang naar de rechter aan, maar in de tussentijd konden overtreders van de nieuwe regels vanaf 17 september een prent van 90 Euro verwachten.

Vandaag kwam de zaak voor bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze oordeelt dat ‘het gemeentebestuur onjuist heeft gehandeld door opnieuw een besluit met dezelfde strekking te nemen’. Kortom, wederom wordt er een dikke vette streep door de milieuzone gezet (voor wat betreft benzineauto’s) en de gemeente heeft zich daar aan te houden.

Betekent dit dan het einde van deze geschiedenis? Wie weet, maar de kans is groot dat dit niet het geval is. In een van de bulletpoints in het nieuwe regeerakkoord is namelijk te lezen dat gemeentes de macht gaan krijgen om milieuzones in te voeren…