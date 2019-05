Dit verdient Rotterdam aan milieuzone in de stad

Het hebben van een milieuzone is niet alleen goed voor de lucht. Het levert ook nog een leuk zakcentje op.

Het hebben van een milieuzone is een punt van discussie. Ten eerste is er geen specifieke standaard, waardoor gemeenten verschillende regels van elkaar hanteren. Vervelend voor een onwetende bezoeker die met z’n oude auto wel de ene stad in mag rijden en niet in de andere. Ten tweede zijn de regels soms zo krom als wat. Diesels vòòr 2001 zijn niet welkom in de stad, maar een revvende Aventador die in z’n neutraal met een aftermarket uitlaat door de winkelstraten CO2 de lucht in knalt mag weer wel.

In Rotterdam is het zo dat benzineauto’s van 40 jaar of ouder nog steeds welkom zijn binnen de milieuzone. Het verbod is actief op personenauto’s op diesel ouder dan 2001 en vrachtauto’s op diesel die niet aan de Euro IV-emissienorm voldoen.

Ondanks de waarschuwingen bij het binnenrijden van de milieuzone gaan er alsnog veel automobilisten in de fout. Volgens De Telegraaf heeft de gemeente Rotterdam sinds de invoering in 2016 flink gecasht. Met 47.000 boetes á 95 euro exclusief 9 euro aan administratiekosten tikt het lekker aan. Dat komt neer op een opbrengst van 4,3 miljoen euro. Rotterdam is dan ook koploper in het uitdelen van boetes op dit gebied. Utrecht heeft inmiddels voor 3 miljoen euro aan milieuzone-boetes uitgeschreven en in Amsterdam staat het aantal op 2,8 miljoen euro.

In Arnhem is er sinds begin dit jaar een milieuzone actief. De stad moet nog warmdraaien wat dat betreft. Sinds april krijg je daar een bekeuring voor het overtreden van de milieuzone-regels en de afgelopen maand was dat goed voor 1.300 bekeuringen.

Foto: tweemaal Aventador in het centrum van Rotterdam. Via @mvdd op Autojunk